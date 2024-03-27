Меняют маршруты и отказываются ехать в пробке: сибирячка год ездит на работу на троллейбусе № 7 — у нее накопились претензии

Троллейбусы иногда меняют маршрут или просто отказываются ехать в пробку Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Троллейбусы в Новосибирске — тема, больная для многих. Транспорт, который может быть удобным для горожан и стать спасением в пробках, часто вызывает критику. И хотя троллейбусы активно заменяют и уже привезли 120 новых, но пока обновления коснулись не всех линий. Например, старые троллейбусы всё еще ездят по маршруту № 7. Но вопросы возникают не только к состоянию транспорта, а часто и к тому, как он ходит. Жительница Новосибирска Елизавета ездит на «семерке» каждое утро и поделилась проблемами троллейбуса. Далее — от первого лица.

На работу мне надо добираться с правого берега, из Дзержинского района, на левый — в район станции «Спортивной». Я живу примерно в 20 минутах ходьбы от метро. Это не так далеко, но в плохую погоду, которая довольно часто случается в Новосибирске, дорога превращается в испытание. При этом на метро и троллейбусе я трачу на дорогу одинаковое количество времени.

По сути, троллейбус № 7 — это единственный маршрут, который довозит меня от дома и работы без пересадок. Есть, конечно, маршрутки, но они в 7–8 утра недоступны: в них обычно на конечных остановках садится стольку народу, что я уже не могу залезть. Также маршрутки не тормозят на «Спортивной», которая мне к работе ближе, а проезд стоит в разы больше, чем на троллейбусе.

Так что мне приходится ездить на троллейбусе № 7 уже практически год. За это время у меня скопилось очень много претензий к этому маршруту. Например, троллейбусы стабильно — примерно раз в неделю — не ездят. То есть их нет ни на «Яндекс.Картах», ни в 2ГИС в 7–8 утра. В самый час пик их просто нет. Я довольно долго жду на остановках, в итоге отчаиваюсь и иду до метро. И всю дорогу я ни одного троллейбуса не встречаю. Но чаще всего, конечно, открываешь онлайн-карты, и там всего один троллейбус на весь маршрут. На огромный маршрут с 25 остановками.

Когда троллейбус приезжает, не факт, что удастся доехать до нужной остановки. Если есть пробки, даже не такие большие, то водитель отказывается в них ехать. Чаще всего это случается на выезде с улицы Бориса Богаткова на Кирова: водитель видит пробку и говорит, что дальше не поедет. При том, что перед ним никто не стоит, линии свободные. Я много раз пыталась до них достучаться, спрашивала, почему они не едут, и просила вернуть деньги за проезд. Деньги мне ни разу не вернули. Говорят, что сейчас вместе со мной встанут в пробку и из троллейбуса я больше не выйду.

И ладно бы такое случилось один-два раза с каким-нибудь конкретным водителем, но это происходит много и часто. Кондукторы просто говорят, что ничего не знают, что надо спросить у водителя. Или просто убегают в другой конец троллейбуса. В итоге я выхожу, не проехав и половины маршрута, и пересаживаюсь на какой-то другой транспорт.

Когда я еду домой с работы, то иногда попадаю в другую странную ситуацию: из-за пробок водители меняют маршруты. Они едут с левого берега и на Восходе сворачивают к Дому Ленина. И если ты из-за наушников не успел услышать пару предупреждений кондуктора и выскочить на бульваре, то едешь в центр города.

Еще у них есть «прикол»: не подъезжать к остановкам. Они останавливаются на проезжей части и такие: ну вы сами добежите до тротуара, нам без разницы. Я еще выхожу на «Спортивной», и «семерка», если не предупредить водителя, вообще не останавливается.

Конечно, сами троллейбусы тоже в плохом состоянии. Самое забавное, что в холодное время года там очень холодно, но зато сейчас, как потеплело, все печки работают на максимуме. Если рядом с ней сидишь, прямо в лицо на полной мощи дует горячий воздух. Зимой печек и не чувствуется как будто. Часто в салоне пахнет горелой проводкой, но к этому я еще в трамваях привыкла. Но это не основные претензии. Все-таки хочется доезжать до работы утром и не опаздывать.

Вы сталкивались с такими проблемами в троллейбусах? Да, на каждом маршруте такое есть Да, но только на маршруте № 7 Нет — возможно, мне везет Я не езжу на троллейбусах Напишу свое мнение в комментариях

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать претензии к работе троллейбусов на маршруте № 7. Ответ будет опубликован, когда поступит.

На прошлой неделе троллейбус № 13 у перекрестка на улице Писарева и Ипподромской из-за пробки поехал по встречной полосе — теперь водителя ждет проверка.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.