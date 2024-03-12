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«Черная жемчужина»: самолет морской авиации заметили в Толмачево — рассматриваем фото

Снимок самолета опубликовали в соцсетях

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По словам автора, самолет заходил на посадку в аэропорту

В Новосибирске заметили самолет военно-морского флота. Снимок воздушного судна на фоне аэропорта опубликовал фотограф Николай Енин на своей странице во «ВКонтакте».

— Туполев Ту-134УБЛ, — указал новосибирец.

Николай Енин сообщил НГС, что снял борт зимой этого года. Он не уточнил, когда именно заметил самолет.

— Заходил на посадку в Толмачево, — сообщил Енин. — Ранее этот конкрентный (борт, — прим.ред) не видел, но самолеты этого типа — Ту-134УБЛ — довольно часто к нам летают.

Сибиряк уточнил, что увлекается авиафотографией, в связи с чем посещает аэропорт, когда у него есть время. Издание «Известия» в 2019 году сообщило, что самолет известен под названием «Черная жемчужина».

На сайте Министерства обороны РФ сказано, что учебно-боевой самолет Ту-134УБЛ предназначен для обучения пилотированию по приборам в простых и сложных метеоусловиях, самолетовождению и другому. Борт также могут использовать в том числе для перевозки войск, материальных средств, почты, выполнения спецзадач.

НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой сообщить, когда самолет находился в Новосибирске. В организации не смогли прокомментировать данные.

Осенью прошлого года над Новосибирском пролетел самолет со спутниковой тарелкой на крыше. Снимок необычного борта прислали редакции читатели НГС.

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Самолет Военная авиация Толмачево Новосибирск
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