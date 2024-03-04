На улице Советской запретят парковку — показываем на карте, где именно

В Новосибирске на улице Советской от улицы Фрунзе до Вокзальной магистрали запретят парковку. Департамент транспорта планирует установить знаки уже этой весной, говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС.
Как сообщалось ранее, на этом участке сделают двустороннее движение вместо одностороннего. Такое решение было принято на рабочей группе по организации дорожного движения в Новосибирске.
По информации мэрии, в весенний период 2024 года установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» — в этом случае на участке запрещаются остановка и стоянка транспортных средств.
Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, почему на улице Октябрьской, где решили ввести одностороннее движение, появились странные знаки.