«Фактически треть льгот продлили». Что говорят эксперты о продлении условий семейной ипотеки

Также юрист рассказал, какие люди чаще всего обращаются по программе семейной ипотеки.



— Обычно приходят пары от 27 лет, у этих людей уже есть один-два ребенка и хоть какие-то деньги на первоначальный взнос, — объяснил Александр Атрошенко. — В Москве и Санкт-Петербурге сумма ограничивалась 12 миллионами, а в регионах — 6 миллионами за квартиру. Но тут надо индивидуально считать объемы жилплощади. При таких ограничениях не каждая семья без дополнительных 1,5–2 миллионов рублей может взять в новостройке 2-комнатную квартиру.



При этом эксперт оценил и продление программы погашения по кредиту от государства в размере 450 тысяч рублей семьям, у которых родился третий ребенок.



— Эта сумма в 450 тысяч рублей — ничто в сравнение с тем, сколько стоить вырастить одного ребенка. Что уж говорить о троих, — сказал Александр Атрошенко. — Да, это помощь с выплатой ипотеки. Безусловно, любые дополнительные деньги полезны многодетным семьям. Но я сомневаюсь, что они станут мотивацией рожать третьего ребенка.