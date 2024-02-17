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Почти 150 миллионов потратят на ремонт путепровода на новосибирской трассе — где пройдут работы

Работы проведут за два года

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Начальная цена контракта на выполнение работ составляет более 146,1 миллиона рублей.

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В Новосибирской области ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт путепровода в регионе. Начальная цена контракта на выполнение работ составляет более 146,1 миллиона рублей.

Информация о поиске подрядчика появилась накануне на сайте госзакупок. Речь идет о сооружении через железнодорожные пути на дороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.

— Выполнения работ по капитальному ремонту путепровода через ж/д «Инская — Сокур» на 23 км а/д «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» в Новосибирском районе Новосибирской области, — сказано в документах.

В пояснительной записке к проектной документации сказано, что ближайшим населенным пунктом к путепроводу стало село Гусиный Брод. Оно находится в 0,7 километра от сооружения. Путепровод ввели в эксплуатацию в 1973 году, на мостовом полотне объекта обустроили проезжую часть с двумя полосами движения.

В расчет максимальной цены контракта вошли такие работы, как демонтаж конструкций, монтаж лестничных сходов, дорожная одежда и другое. Капитальный ремонт сооружения планируется провести в несколько этапов, выполнить работы в рамках последнего из них планируется в октябре 2025 года.

Подать заявку на участие в закупке можно до 28 февраля, определить подрядчика планируется 1 марта.

О планах по ремонту путепровода также сообщили на сайте ТУАД Новосибирской области. По данным специалистов, подрядчику предстоит провести замену гидроизоляции, барьерного ограждения, дорожной одежды и другое.

— Работы будут выполнены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ввод в эксплуатацию — в 2025 году, — сказано в сообщении.

Несколько дней назад стало известно, что мэрия Новосибирска получила более 1 миллиарда рублей из областного бюджета на ремонт городских дорог. Смотрим карту, на каких участках в 2024 году пройдут работы.

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