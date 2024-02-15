Если проспал, значит сам отказался: Роспотребнадзор объяснил, вправе ли авиакомпания аннулировать билеты на самолет

— Перевозчики вправе устанавливать свои правила воздушных перевозок. Но они не должны противоречить общим правилам воздушной перевозки, утвержденным приказом Минтранса России, и не должны ухудшать уровень обслуживания пассажиров. По правилам воздушных перевозок ПАО «Аэрофлот», если пассажир не воспользовался забронированным местом на каком-либо участке маршрута, он должен сообщить авиакомпании об изменении условий договора и своих намерениях продолжить перелет на последующих участках маршрута не позднее 30 минут после времени отправления рейса, указанного в авиабилете. Для этого пассажир должен обратиться по месту бронирования, в офис или контакт-центр компании, — сообщили в ведомстве.

