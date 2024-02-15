Если проспал, значит сам отказался: Роспотребнадзор объяснил, вправе ли авиакомпания аннулировать билеты на самолет

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если человек проспал посадку на самолет, и на что он может рассчитывать в таком случае. В ведомстве отметили, что в случае неявки на посадку человек должен предупредить об этом авиакомпанию.
Житель Новосибирска Валентин (имя изменено по просьбе героя публикации) лишился полета в Таиланд из-за того, что проспал посадку на самолет до Москвы. Авиакомпания аннулировала все билеты. В новосибирском Роспотребнадзоре рассказали, как избежать таких ситуаций, и встали на сторону авиакомпании.
— Перевозчики вправе устанавливать свои правила воздушных перевозок. Но они не должны противоречить общим правилам воздушной перевозки, утвержденным приказом Минтранса России, и не должны ухудшать уровень обслуживания пассажиров. По правилам воздушных перевозок ПАО «Аэрофлот», если пассажир не воспользовался забронированным местом на каком-либо участке маршрута, он должен сообщить авиакомпании об изменении условий договора и своих намерениях продолжить перелет на последующих участках маршрута не позднее 30 минут после времени отправления рейса, указанного в авиабилете. Для этого пассажир должен обратиться по месту бронирования, в офис или контакт-центр компании, — сообщили в ведомстве.
При этом тариф могут пересчитать по фактическому маршруту перевозки. Если пассажир не сообщил перевозчику о намерении продолжить перевозку, ПАО «Аэрофлот» имеет право аннулировать бронирование на каждом последующем участке маршрута перевозки без уведомления пассажира.
— Отказ пассажира от перевозки на каком-либо участке маршрута признается изменением маршрута перевозки и осуществляется в порядке, предусмотренном условиями договора. Если по тарифу такие изменения разрешены, пассажиру предлагают оформить добровольный возврат денег, — пояснили в Роспотребнадзоре.
Случай, когда пассажир «проспал», признается добровольным отказом от перевозки. В таком случае изменение условий перевозки происходит с учетом выбранного тарифа.
Вернуть деньги за купленный билет пассажир может, если по билету предусмотрен возврат денег, за исключением суммы расходов перевозчика, которую тот понес из-за нарушения пассажиром условий договора, и если пассажир уведомил перевозчика об отказе от перелета не позднее, чем за двадцать четыре часа до окончания регистрации на рейс.
— Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от воздушной перевозки с нарушением сроков, ему вернут уплаченную за перелет сумму, но взыщут неустойку в размере 25% от потраченной на билет суммы. Перевозчик вправе уменьшить размер неустойки, — пояснили в ведомстве.
Если же пассажир купил невозвратный билет, сумма ему не возвращается, за исключением неиспользованных сумм, которые взимает перевозчик в пользу организаций других стран.
Также, если пассажир считает, что его права авиакомпания нарушила, ему нужно обратиться в АО «Аэрофлот» — написать и направить в юридический отдел письменную претензию либо вручить ее лично с отметкой о принятии.
— Перевозчик обязан рассмотреть претензию в тридцатидневный срок. Оставление претензии без рассмотрения не запрещает предъявить иск, поскольку оставление претензии без рассмотрения фактически означает отказ в ее удовлетворении. Государственный надзор за соблюдением обязательных требований осуществляет уполномоченный орган Ространснадзора, — заключили в Роспотребнадзоре.
Ранее НГС писал о том, что рейс из Минеральных Вод в Новосибирск задержали на 8 часов. На борту находились беременная женщина и дети.