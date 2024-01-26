«Скотское отношение»: авиакомпания лишила сибиряка билета в Таиланд за то, что он проспал рейс в Москву

К Валентину подошел представитель аэропорта, взял документы и начал искать его в базе. Выяснилось, что его место 40А было продано другому человеку. Мужчине объяснили: раз он опоздал на 1 рейс, ему аннулировали и второй билет из составного маршрута, а затем отправили к стойке «Аэрофлота». Сотрудник авиакомпании отметила, по словам Валентина, что работает в компании 7 лет и впервые сталкивается с такой ситуацией, и что делать, не знает. Женщина отправила его в кассу.



В кассе, вспоминает Валентин, ему нагрубил сотрудник и предложил купить новый билет за 43 тысячи рублей на следующий день.

