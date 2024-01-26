«Скотское отношение»: авиакомпания лишила сибиряка билета в Таиланд за то, что он проспал рейс в Москву

Житель Новосибирска Валентин (имя изменено по просьбе героя публикации) лишился полета в Таиланд из-за того, что проспал посадку на самолет до Москвы. Авиакомпания в итоге аннулировала все билеты — такой механизм прописан в условиях на сайте компании.
Испорченный отпуск
Валентин рассказал редакции НГС, что в декабре купил через агрегатор два билета на самолеты авиакомпании «Аэрофлот» за 32 120 рублей. Парень планировал улететь в Бангкок на отпуск в январе. Но в итоге на первый рейс 23 января до Москвы он проспал. В итоге он прилетел туда другим рейсом, но выяснилось, что его билет аннулировали и на самолет от Москвы до Бангкока.
— Вечером должна была быть посадка в Бангкок, рейс SU 272 «Аэрофлота». Регистрацию я прошел на сайте. В 21:35 объявили посадку, я сканирую посадочный, он не сканируется. Попробовал три раза — отказ, — вспоминает мужчина.
К Валентину подошел представитель аэропорта, взял документы и начал искать его в базе. Выяснилось, что его место 40А было продано другому человеку. Мужчине объяснили: раз он опоздал на 1 рейс, ему аннулировали и второй билет из составного маршрута, а затем отправили к стойке «Аэрофлота». Сотрудник авиакомпании отметила, по словам Валентина, что работает в компании 7 лет и впервые сталкивается с такой ситуацией, и что делать, не знает. Женщина отправила его в кассу.
В кассе, вспоминает Валентин, ему нагрубил сотрудник и предложил купить новый билет за 43 тысячи рублей на следующий день.
— Я начал возмущаться: мол, при чем тут аннулированный билет, если я прилетел сюда другим рейсом вовремя. Мужчина посоветовал мне идти и читать правила. Аэрофлот не предупредил об аннулировании моего 2 билета, что повлекло за собой дополнительный перелет в Москву. На эти деньги я смог бы купить билет в Бангкок, добавив еще немного, если бы был извещен об аннулировании, — возмущается сибиряк.
Гостиница деньги тоже не возвращает
Валентин около 2 часов потратил в попытках разобраться в ситуации, но никто не смог ему помочь, а звонки на горячую линию остались без ответа. Мужчина уехал в гостиницу, а затем вернулся назад в Новосибирск, лишившись отпуска.
— Если бы меня предупредили утром о том, что мой 2 билет тоже аннулирован, когда я проспал, я бы не полетел в Москву. Поездка в Москву туда и обратно вместе с гостиницей обошлась мне в лишних 37 тысяч рублей. Да еще видимо сгорит бронь в Бангкоке. Одна гостиница возвращает мне деньги за 4 дня проживания, а вот другая за 14 ночей не хочет возвращать, а там 23 тысячи оплачено, — отметил мужчина.
Сибиряк считает, что имеет право хотя бы на компенсацию за рейс из Москвы до Бангкока. 24 января на сайте авиакомпании через личный кабинет он написал претензию, на которую до сих пор не получил никакой реакции. Также он намерен попытаться урегулировать проблему через агрегатор, на котором покупал авиабилеты.
— Это наглость не прикрытая. Сказать, что я расстроился, это я не знаю, что сказать. Разговор через зубы, грубость. Скотское отношение. Лишили меня отпуска, моих гостиниц, — заключил сибиряк.
Комментарий компании
Корреспондент НГС направила запросы в компанию-агрегатор и в авиакомпанию «Аэрофлот» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. В авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали произошедшее.
— Когда у пассажира единым билетом оформлено два и более сегментов перелета, при неявке или опоздании на первый сегмент авиакомпания имеет право аннулировать бронирование (последующие сегменты), если пассажир заблаговременно не уведомил авиаперевозчика о намерении воспользоваться последующими перелетами. Пассажир должен уведомить авиакомпанию не позднее 30 минут после времени отправления рейса, указанного в авиабилете. Дополнительно отметим, что при оформлении билета на сайте до момента оплаты пассажир должен подтвердить, что он ознакомился с правилами перевозок, в которых изложен порядок аннулирования билетов в случае опоздания (п.4.2), — пояснили в авиакомпании НГС.
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