В России появились камеры в маячках машин ГИБДД — они штрафуют за нарушения. Будет ли также Новосибирске?

В Екатеринбурге появились камеры в маяке патрульного автомобиля, новую систему «Автоураган» уже успели протестировать, пишет E1.RU. НГС узнал появились ли уже в Новосибирске подобные комплексы.
По данным наших екатеринбургских издания, в маяк патрульного автомобиля устанавливают шесть умных камер, которые ведут круговой обзор, также встроен радар для измерения скорости, а ночная съемка ведется с применением инфракрасного режима. Во время первого рейда в регионе за час зафиксировали пять нарушений ПДД. В том числе комплекс помог найти водителя, лишенного прав.
Как сообщили НГС в ответ на запрос в отделе пропаганды ГУ МВД по Новосибирской области, сейчас у Госавтоинспекции региона нет машин, оборудованных специальными техническими комплексами, как в Екатеринбурге.
— В случае поступления в подразделения Госавтоинспекции подобно оборудованных транспортных средств, они будут использоваться в ходе осуществления деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, — добавили в отделе пропаганды ведомства.
Недавно НГС опубликовал карту со всеми камерами, которые штрафуют за непристегнутый ремень.