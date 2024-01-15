Камеры начнут штрафовать новосибирцев за использование телефона за рулем — первая появится в этом году

В Новосибирске камеры начнут штрафовать водителей за разговор по телефону и его использование во время поездки. Первый комплекс установят в этом году. Об этом редакции НГС сообщили в пресс-службе ГКУ НСО «ЦОДД».
— Планируется настроить один из действующих комплексов фиксации нарушений ПДД для тестирования фактов фиксации такого вида нарушений, как «Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», — рассказали НГС в ЦОДД.
Сейчас проект находится на стадии разработки.
При этом в Красноярске, сообщают наши коллеги NGS24.RU, подобные камеры заработали с 15 января. У новых комплексов повышенное разрешение, благодаря усиленной четкости, камеры видят, когда водитель использует телефон за рулем. Нарушение фиксируют в автомобилях, как с левым, так и с правым рулем. Штраф за разговоры по телефону для автомобилистов составит 1500 рублей.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске работает 54 камеры, которые штрафуют за непристегнутый ремень. Штраф за подобное нарушение составляет 1000 рублей, в течение 20 дней со дня вынесения постановления действует скидка 50%. Посмотрите все комплексы на карте.