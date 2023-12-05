Возня на Фадеева: жители Родников жалуются на водителей-нарушителей — они объезжают пробку под «кирпичом» и создают новую

Автомобилисты микрорайона Родники регулярно нарушают ПДД, объезжая ежедневную пробку по территории супермаркета «Лента». Они проезжают на запрещающие знаки, полностью их игнорируя, из-за чего образовывается новая пробка. При этом, по словам местной жительницы, нарушителей никто не наказывает. Корреспондент НГС выяснила, что думают по этому поводу в ГИБДД, и попросила автоэксперта прокомментировать ситуацию.
Лопнуло терпение
Жительница микрорайона «Родники» Татьяна рассказала НГС, что водители каждое утро объезжают пробку через прилегающую территорию супермаркета «Лента» на улице Мясниковой, 29 и пытаются выехать на улицу Фадеева под знак «Въезд запрещен». В результате образуется еще одна пробка, люди не могут выехать из микрорайона в центр и опаздывают на работу.
— Они проезжают через «Ленту», чтобы сократить путь, когда двигаются по Мясниковой и поворачивают в сторону Фадеева. В том месте, на перекрестке Фадеева — Мясниковой — Гребенщикова по утрам всегда собирается пробка, она начинается от первого поворота на «Ленту». Таким образом они минуют перекресток, чтобы сократить себе путь и уменьшить время стояния в пробке, — уверена Татьяна.
Женщина уточнила: для водителей въезд на территорию парковки гипермаркета разрешен и со стороны улицы Мясниковой, и со стороны Фадеева. При этом для выезда для автомобилистов есть только одна дорога — через улицу Мясниковой. Водители, по ее словам, нарушают ПДД регулярно: выезжают от «Ленты» на Фадеева, хотя стоит запрещающий знак. При этом они не только едут под «кирпич»: при въезде на парковку «Ленты» стоит знак «Поворот налево запрещен». Водители регулярно нарушают и его, поворачивая на Фадеева.
— Невозможно выехать из-за «законопослушных» водителей, которые постоянно нарушают ПДД и едут на запрещающие знаки, — возмутилась жительница Родников.
Что говорят в ГИБДД
Начальник отделения организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску Антон Ткаченко отметил, что мера наказания водителей-нарушителей зависит от того, установлено ли на указанном участке одностороннее движение.
— Если на участке, о котором идет речь, установлено одностороннее движение, для нарушителей предусмотрен штраф от 5 тысяч рублей, а также наказание вплоть до лишения прав от 4 месяцев до полугода. Если же просто стоят указанные дорожные знаки, предусмотрен штраф, — заключил Ткаченко.
Мнение эксперта
Автоэксперт, член новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Данил Епанчинцев уверен, что, возможно, определенные обстоятельства заставляют автомобилистов нарушать ПДД.
— Бывает, что в нашем городе очень глупо продуманы схемы движения. Например, на улице Петухова аналогичная ситуация: там стоит знак «кирпич», который запрещает выезд на дорогу, но этот знак там не логичный. Порой непонятна целесообразность знаков, а в этой сфере везде должен быть здравый смысл. Понятно, что нарушать ПДД нельзя, есть знаки и ими нужно руководствоваться, но все знаки должны иметь обоснование, а не стоять, потому что кому-то так захотелось или так проще поступить, — уверен эксперт.
Корреспондент НГС также направила официальный запрос в пресс-службу гипермаркета «Лента», чтобы уточнить, как руководство относится к подобному поведению некоторых водителей, не мешает ли оживленное движение покупателям магазина и поступали ли в адрес гипермаркета жалобы по поводу нарушений на прилегающей к нему территории. За время подготовки материала от магазина пришел только автоматический ответ о полученном обращении.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на 2 недели перекрыли улицу Советскую. Водители возмущены текущим положением дел.