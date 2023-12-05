Возня на Фадеева: жители Родников жалуются на водителей-нарушителей — они объезжают пробку под «кирпичом» и создают новую

Лопнуло терпение

Жительница микрорайона «Родники» Татьяна рассказала НГС, что водители каждое утро объезжают пробку через прилегающую территорию супермаркета «Лента» на улице Мясниковой, 29 и пытаются выехать на улицу Фадеева под знак «Въезд запрещен». В результате образуется еще одна пробка, люди не могут выехать из микрорайона в центр и опаздывают на работу.



— Они проезжают через «Ленту», чтобы сократить путь, когда двигаются по Мясниковой и поворачивают в сторону Фадеева. В том месте, на перекрестке Фадеева — Мясниковой — Гребенщикова по утрам всегда собирается пробка, она начинается от первого поворота на «Ленту». Таким образом они минуют перекресток, чтобы сократить себе путь и уменьшить время стояния в пробке, — уверена Татьяна.