На четвертый мост потратят еще 82 миллиона рублей из бюджета — на что пойдут деньги

В Новосибирске ищут подрядчика-консультанта для концессии в отношении строительства и эксплуатации четвертого моста через Обь. Заказчик готов заплатить победителю закупки 82, 3 миллиона рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 1 декабря этого года. Речь идет об оказании комплексных консультационных услуг по сопровождению концессионного соглашения.
— Цель: эффективное исполнение строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской Новосибирска, — указано в документах.
Заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Мост». В комплекс консультационных услуг вошло информационно-коммуникационное сопровождение соглашений, которое может включать участие подрядчика в переговорном процессе с различными организациями и другое.
Комплекс также может включать услуги по сопровождению судебных или досудебных споров в рамках исполнения концедентом соглашения на инвестиционной и эксплуатационной стадиях и прочее. Конкретный набор оказываемых услуг будет определяться заданиями заказчика в рамках отдельных этапов.
— Конкретные услуги по выданным заданиям оказываются исполнителем в следующие сроки: консультирование заказчика (устное и письменное) — в день, указанный в заявке (обращении) заказчика, но не менее 2 (двух) рабочих дней с момента направления заявки (обращения), — указано в документах.
Подать заявку на участие в закупке можно до 19 декабря этого года, источником финансирования закупки выступают средства областного бюджета. Консультационные услуги подрядчик будет оказывать до 20 декабря 2024 года.
Концессионное соглашение на строительство четвертого моста заключили в 2017 году, сами работы начали в 2018-м. В ноябре 2023 года концессионер строительства заявил, что не успеет сдать мост в декабре 2023 года. НГС собрал в одном видео главные факты о ситуации со стройкой моста в Новосибирске.