На четвертый мост потратят еще 82 миллиона рублей из бюджета — на что пойдут деньги

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 1 декабря этого года. Речь идет об оказании комплексных консультационных услуг по сопровождению концессионного соглашения.



— Цель: эффективное исполнение строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской Новосибирска, — указано в документах.

