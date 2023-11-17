В Новосибирске вандалы ночью изрисовали вагон метро — на нем появились гигантские граффити из трех букв

В пресс-службе новосибирского метрополитена сообщили, что граффити появились на вагоне в ночь на 15 ноября, во время отстоя. Кто нарисовал их, неизвестно.



— Рисунок был выявлен после выдачи состава по графику движения. После подготовки резерва состав снят с линии, — говорится в ответе метрополитена.

