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В Новосибирске вандалы ночью изрисовали вагон метро — на нем появились гигантские граффити из трех букв

Рисунки обнаружили несколько дней назад

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Сейчас вагон уже избавили от рисунков

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В Новосибирске вандалы нарисовали огромные граффити на одном из вагонов метро. Состав был снят с линии, но до этого попал в кадр утреннего пассажира станции «Березовая роща».

— Я сделал фото примерно в 9 утра 15 ноября, Мне надо было доехать до «Сибирской», стою в метро, жду. И вдруг вижу, что состав, который едет с «Золотой Нивы», изрисован, — рассказал редакции НГС пассажир.

На вагоне были гигантские разноцветные буквы и несколько мелких надписей. На фото заметно, что поезд успел перевезти несколько человек.

В пресс-службе новосибирского метрополитена сообщили, что граффити появились на вагоне в ночь на 15 ноября, во время отстоя. Кто нарисовал их, неизвестно.

— Рисунок был выявлен после выдачи состава по графику движения. После подготовки резерва состав снят с линии, — говорится в ответе метрополитена.

Вагон уже привели в приличный вид.

Ранее вандалы исписали оскорблениями две машины в новосибирском дворе. НГС публиковал фото.

НовосибирскМетроВандалы
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