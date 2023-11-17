С начала года в авариях в Новосибирской области погибли больше 200 человек — их память почтили в кинотеатре «Победа»

17 ноября в новосибирском кинотеатре «Победа» проходит акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП. Корреспондент НГС побывала на ее открытии и поучаствовала в обсуждении.
В этом году участникам акции показывают короткометражные фильмы. На памятную встречу пришли множество людей. Среди них начальник УГИБДД по Новосибирской области Александр Бабенков, депутат регионального Законодательного собрания Владимир Анисимов, председатель общественной организации по профилактике должно-транспортного травматизма «Форпост» Ирина Морозова, уполномоченный по правам ребенка в НСО Надежда Болтенко, а также министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.
В беседе с журналистами начальник областной Госавтоинспекции заявил: акция — это посыл к тому, чтобы новосибирцы не пренебрегали правилами дорожного движения. Бабенков рассказал, сколько человек в регионе погибли в авариях с начала 2023 года.
— С начала года на территории области зарегистрировано более 2,3 тысяч ДТП, в которых более 230 человек, к сожалению, погибли. 85 происшествий — это огромная доля — именно по вине водителей <…> Сейчас, когда еще нет снега, особое опасение вызывают ДТП с наездами на пешеходов. Уже в течение ноября мы имеем 1 погибшего, — сообщил он.
В свою очередь, Надежда Болтенко отметила, что особое внимание, в том числе в рамках акции, уделяется детской безопасности. Болтенко упомянула, что в детских садах проводятся мастер-классы по правилам дорожного движения, в которых участвуют дети и родители. Она отметила следующее:
— Наша основная задача — работать с детьми, родителями, общественными организациями, чтобы постоянно напоминать: опасность есть. И она может приводить к большим трагедиями. Работая с детьми, я понимаю, что нужно проводить большую работу с родителями. Мы в дошкольных учреждениях вместе с «Форпостом», другими общественными организациями, ГИБДД проводим мастер-классы — для детей и родителям. На них дети объясняют родителям правила дорожного движения. Также специализированные классы есть в школах.
Утром НГС писал, что из-за акции рядом с «Победой» перекрыли парковку.