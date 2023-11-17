Похоже на угон. В мэрии Новосибирска раскрыли тайну забавного видео, где водитель бежит за троллейбусом

В мэрии Новосибирска раскрыли тайну видео, на котором водителю пришлось бежать за троллейбусом по Красному проспекту.
Видео в редакцию НГС прислал читатель. В ролике создается ощущение, что водитель после того, как снимает рога троллейбуса, теряет контроль над транспортом. Мужчина бросается бежать за транспортом. Можно предположить, что троллейбус либо угнали, либо он поехал сам.
Подробности редакции НГС рассказали в департаменте транспорта мэрии.
Как сообщили в мэрии, ссылаясь на информацию отдела диспетчерского управления МКУ «ЦУГАЭТ», 11 ноября в 11:46 произошла авария около дома на улице Красный проспект, 66 в сторону площади Калинина. В результате ДТП автомобили заняли две полосы, парализовав движение троллейбусов: длины штанг токоприемников не хватало дотянуться до контактной сети.
— Водителю троллейбуса для объезда ДТП потребовалось снять токоприемники с помощью другого водителя, в кабине троллейбуса находился основной водитель для осуществления маневра. В данном случае троллейбус в ДТП не участвовал. В 12:13 движение троллейбусов было восстановлено, — ответили в департаменте транспорта.
Летом читатели НГС прислали видео, как водитель новосибирского троллейбуса № 29 сдвинул транспорт с места на перекрестке Оловозаводской и Тюменской. Мужчину назвали настоящим богатырем.