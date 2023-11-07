«Приходится ютиться»: новосибирцам не хватает мест на бесплатной стоянке у Толмачево

— Стоять в песке, в грязи не так приятно. Можно стоять на хорошей парковке, но там дорого. Приходится ютиться в самом болоте, — говорит таксист, который работает в аэропорту Толмачево. В среднем трансфер до и из аэропорта — 1000 рублей. С открытием нового терминала цены на такси выросли, но, как признаются сами перевозчики, у них есть свои лайфхаки, чтобы сэкономить.