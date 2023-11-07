«Приходится ютиться»: новосибирцам не хватает мест на бесплатной стоянке у Толмачево

Новосибирцы пытаются сэкономить на подъезде к аэропорту Толмачево — большинство ставят машину на бесплатную стоянку вдали от аэропорта, чтобы не платить 400 рублей. В этом видео мы коротко рассказываем о ситуации с организацией транспортного обслуживания в аэропорту.
Парковки вблизи аэропорта стоят 200–700 рублей в сутки. По словам пассажиров, даже платные места бывают заняты, большинство стараются найти место на бесплатной парковке, несмотря на то, что она почти не освещена и там можно угодить в яму. Если там нет мест, таксисты скапливаются в местах, где парковка запрещена.
— Стоять в песке, в грязи не так приятно. Можно стоять на хорошей парковке, но там дорого. Приходится ютиться в самом болоте, — говорит таксист, который работает в аэропорту Толмачево. В среднем трансфер до и из аэропорта — 1000 рублей. С открытием нового терминала цены на такси выросли, но, как признаются сами перевозчики, у них есть свои лайфхаки, чтобы сэкономить.
НГС отправил запрос в аэропорт Толмачево, мы спросили, планирует ли аэропорт менять систему организации подъезда к терминалу. На момент публикации ответ не пришел.
Одна из главных проблем для встречающих и провожающих — скопление машин у терминала, так как большинство стараются уложиться в 15 минут, чтобы не платить 400 рублей на выезде. Смотрите видео, еще подробнее о проблеме читайте в репортаже из аэропорта.