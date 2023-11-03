«Запихивали своих близких»: в Новосибирске жители устроили давку в пригородной электричке

В Новосибирске жители в пятницу, 3 ноября, устроили давку в пригородной электричке Новосибирск — Черепаново. Об этом со ссылкой на очевидца сообщило издание «Аргументы и факты». Кадры со станции Новосибирска были сделаны около 17:00.
— Я в шоке, в первый раз с таким встречаюсь. Люди просто утрамбовались в вагоны. Видел, как провожающие родственники вместе с детьми запихивали своих близких в электричку, — процитировали в «АиФ» мужчину, который ехал на электричке с Речного вокзала до Сеятеля.
Как предполагает один из очевидцев, давка связана с длинными выходными. В электричке в том числе едут студенты.
В сентябре на станции метро «Площадь Маркса» образовалась гигантская очередь из пассажиров.