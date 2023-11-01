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Сибиряк припарковался на въезде в подземный паркинг и выбесил водителя «Лексуса» — видео с последствиями

Несдержанного мужчину обвинили в повреждении лобового стекла

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Водителю разбитой машины нужно было вызвать полицию на место происшествия

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В Новосибирске водитель припарковался на въезде в подземный паркинг и вызвал гнев водителя «Лексуса». В итоге водитель «Лексуса» сначала отпинал чужую машину, а затем постучал по лобовому стеклу — его действия попали на видеорегистратор. Водитель припаркованной машины обнародовал кадры и обвинил несдержанного мужчину в том, что тот разбил ему стекло.

Инцидент произошел на улице Владимира Заровного и попал на видеорегистратор. Ролик был опубликован в группе «АСТ-54».

«Бедняга не знал, что регистратор у меня»

В группе высказались, как владелец поврежденного автомобиля, так и «Лексуса».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

— Водитель внедорожника «Лексус» нагло разбил мне лобовое стекло. Видимо, обиделся на занятое парковочное место. Затем хулиган поспешно скрылся по пешеходной дорожке. Бедняга не знал, что регистратор у меня пишет 24 на 7, — написал владелец поврежденного авто.

Ему в свою очередь ответили, что парковаться нужно по правилам. По данным владельца «Лексуса», тот встал на месте, где запрещена парковка и перегородил въезд на паркинг.

Корреспондент НГС связалась с обоими участниками конфликта. Владелец поврежденного автомобиля на вопросы не ответил, в том числе и почему так бросил свою машину.

— Уже все однобоко выставлено. Не разбивал ему никто и ничего. Это сложно даже молотком при всем желании, — ответил корреспонденту НГС хозяин «Лексуса».

«Понимаю его негодование»

Взыскать деньги за разбитое стекло вполне возможно. Полиция в таком случае будет разбираться в каждом инциденте индивидуально.

— Если стекло после удара было разбито, то нужно было написать заявление в полицию, показав запись видеорегистратора. Нельзя было убирать ни в коем случае автомобиль с этого места, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Но при этом должны быть доказательства, что стекло было цело до удара.

— Очень сильно влияет на ситуацию то, что мужчина перекрывал въезд на подземный паркинг. Я ставлю себя на место владельца «Лексуса». Понимаю его негодование. Он так пинал машину, чтобы кто-то вышел и убрал ее. Но бить по стеклу не нужно было в любом случае, — подчеркнул эксперт.

Ранее НГС сообщал, что в Новосибирске мужчина разбил машину на улице Авиастроителей. Автомобиль принадлежал его бывшей супруге.

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