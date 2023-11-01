Сибиряк припарковался на въезде в подземный паркинг и выбесил водителя «Лексуса» — видео с последствиями

В Новосибирске водитель припарковался на въезде в подземный паркинг и вызвал гнев водителя «Лексуса». В итоге водитель «Лексуса» сначала отпинал чужую машину, а затем постучал по лобовому стеклу — его действия попали на видеорегистратор. Водитель припаркованной машины обнародовал кадры и обвинил несдержанного мужчину в том, что тот разбил ему стекло.
Инцидент произошел на улице Владимира Заровного и попал на видеорегистратор. Ролик был опубликован в группе «АСТ-54».
«Бедняга не знал, что регистратор у меня»
В группе высказались, как владелец поврежденного автомобиля, так и «Лексуса».
— Водитель внедорожника «Лексус» нагло разбил мне лобовое стекло. Видимо, обиделся на занятое парковочное место. Затем хулиган поспешно скрылся по пешеходной дорожке. Бедняга не знал, что регистратор у меня пишет 24 на 7, — написал владелец поврежденного авто.
Ему в свою очередь ответили, что парковаться нужно по правилам. По данным владельца «Лексуса», тот встал на месте, где запрещена парковка и перегородил въезд на паркинг.
Корреспондент НГС связалась с обоими участниками конфликта. Владелец поврежденного автомобиля на вопросы не ответил, в том числе и почему так бросил свою машину.
— Уже все однобоко выставлено. Не разбивал ему никто и ничего. Это сложно даже молотком при всем желании, — ответил корреспонденту НГС хозяин «Лексуса».
«Понимаю его негодование»
Взыскать деньги за разбитое стекло вполне возможно. Полиция в таком случае будет разбираться в каждом инциденте индивидуально.
— Если стекло после удара было разбито, то нужно было написать заявление в полицию, показав запись видеорегистратора. Нельзя было убирать ни в коем случае автомобиль с этого места, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
Но при этом должны быть доказательства, что стекло было цело до удара.
— Очень сильно влияет на ситуацию то, что мужчина перекрывал въезд на подземный паркинг. Я ставлю себя на место владельца «Лексуса». Понимаю его негодование. Он так пинал машину, чтобы кто-то вышел и убрал ее. Но бить по стеклу не нужно было в любом случае, — подчеркнул эксперт.
Ранее НГС сообщал, что в Новосибирске мужчина разбил машину на улице Авиастроителей. Автомобиль принадлежал его бывшей супруге.