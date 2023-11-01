Сибиряк припарковался на въезде в подземный паркинг и выбесил водителя «Лексуса» — видео с последствиями

Ему в свою очередь ответили, что парковаться нужно по правилам. По данным владельца «Лексуса», тот встал на месте, где запрещена парковка и перегородил въезд на паркинг.

Корреспондент НГС связалась с обоими участниками конфликта. Владелец поврежденного автомобиля на вопросы не ответил, в том числе и почему так бросил свою машину.

— Уже все однобоко выставлено. Не разбивал ему никто и ничего. Это сложно даже молотком при всем желании, — ответил корреспонденту НГС хозяин «Лексуса».

«Понимаю его негодование»

Взыскать деньги за разбитое стекло вполне возможно. Полиция в таком случае будет разбираться в каждом инциденте индивидуально.