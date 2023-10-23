Теперь забирать у пожилых права? Разбираемся, так ли опасны водители в возрасте

Вечером 17 октября трагическое ДТП в Екатеринбурге унесло жизни двух человек: 59-летней женщины и 49-летнего мужчины. Еще одна женщина попала в больницу. Аварию устроил 79-летний Юрий Бабушкин, на повороте он вылетел на остановку и сбил людей.
Бабушкин — инвалид третьей группы, несколько лет назад перенесший инфаркт и аортокоронарное шунтирование. В последний раз медкомиссию он проходил в 2020 году, когда менял водительские права.
Как признался E1.RU сам виновник аварии, водить ему врачи не запрещали. В тот вечер, по словам Юрия Бабушкина, ему стало плохо за рулем.
— Я анализирую тот день, у меня еще с утра было состояние не очень хорошее. Видимо, сердце прихватило, — рассказал Юрий Николаевич. — Я попал в аховую ситуацию, сейчас не знаю, как мне теперь жить и зачем.
Нужен ли предельный возраст для вождения?
Читатели E1.RU очень бурно отреагировали на новость о ДТП. Некоторые зацепились за возраст водителя и стали требовать лишать прав пожилых людей.
— С возрастом внимание и реакция притупляются значительно. Нужно запретить водить машину людям старше 70 лет. Либо проходить им медкомиссию каждый год, — считает читательница E1.RU Екатерина. — Я ездила с отцом и свекром. Это капец! Ничего личного, но если у них будут ограничения, я буду только рада.
Другие комментаторы оказались менее категоричными и уверены, что не надо устанавливать предельный возраст для вождения. Но вот идею ввода более частого обязательного медосмотра для людей старшего возраста одобряют. Третьи же убеждены, что за рулем может стать плохо кому угодно и от этого никто не застрахован.
— К сожалению, с любым человеком может случиться подобное. Сочувствую всем в этом тяжелом происшествии, — пишет Дарья. — Вам может стать плохо и в 20, и в 30 лет. Никто из нас не застрахован от плохого самочувствия.
— Вот честное слово, когда я только первый раз выехала за рулем без инструктора, я была опаснее 5–6 таких дедов. И вот поверьте, таких как я, мамкиных гонщиков, тьма, — поделилась Алевтина. — Если ему действительно стало плохо, стоит только посочувствовать и той и той стороне. Хотя дело вообще совсем не в возрасте. Что-то мне подсказывает, что, по статистике, ДТП как раз чаще у людей в возрасте 16–40 лет. Старшее поколение, наоборот, водит аккуратно. Не отрицаю, что случилась трагедия, но нельзя делать выводы и массово оскорблять всех от 50 лет и старше. Причем поразили именно оскорбления, неуважение к старшим и мерзкие высказывания.
Статистика ДТП с пожилыми водителями
Официальная статистика по России за первые шесть месяцев 2023 года подтверждает, что большинство аварий совершают водители совсем другой возрастной категории — от 30 до 40 лет. На долю водителей старше 60 лет приходится 13,16% от общего числа аварий
При этом, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, последствия аварий, совершенных водителями старшего возраста, — тяжелее.
— Наибольшей тяжестью последствий характеризуются ДТП, совершенные водителями возрастной группы от 50 до 60 лет, — говорится в отчете научного центра. — Как и раньше, большинство ДТП (23,5%, или
«Водителю стало плохо не потому, что ему 79, а потому что он запустил здоровье»
Нет и никаких законодательных норм о том, что человек, к примеру, старше 60 лет, должен чаще проходить медкомиссию. Также не меняется и состав врачей, которых нужно пройти (офтальмолог, психиатр, нарколог, терапевт и невролог). Единственное — во время медосмотра врач может отправить человека на дополнительные обследования, но это зависит не от возраста.
Доктор медицинских наук из Швейцарской университетской клиники (Москва) Юрий Серебрянский считает, что водители должны проходить более детальные обследования у врачей. Медосмотра раз в 10 лет — недостаточно, уверен он.
— Я согласен, что некоторых специалистов нужно проходить чаще. Это кардиолог, чтобы определить [наличие или отсутствие] сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы не случился внезапный инсульт за рулем. А если в прошлом был инфаркт, то нужно серьезно следить за последствиями. Нужно обязательно изучать анамнез и как человек лечится сейчас. Невролог, психиатр... У людей с деменцией и Альцгеймером навыки вождения есть, но человек может не в полной мере оценивать личностные изменения, которые с ним происходят, — говорит специалист. — Окулиста проходить. У мужчин часто бывает катаракта, к которой они не серьезно относятся. Поэтому лучше осматривать таких пациентов в присутствии детей, одни они могут что-то и не рассказать.
Юрий Серебрянский считает, что главную роль в аварийности водителей играет именно состояние здоровья, а не возраст.
— Ко мне как-то пришла на прием женщина с давлением 220, а она за рулем. Я ей сказал: «Вы на машине не поедете». Понизил давление, позвонил ее сыну, сказал: «Заберите на такси, потому что это чревато авариями», — вспомнил врач. — Чем старше возраст, тем чаще должен проверяться человек. В идеале — не реже раза в полгода, особенно, если в каких-то моментах, если говорить человеческим языком, репутация по здоровью уже подмочена. Должна быть водительская карточка, где перечислены результаты предыдущих обследований, всё что касается здоровья и прохождения комиссии. Мы так спасем ситуацию и людей, не только тех, кто за рулем, но и тех, кто является пешеходами.
Адвокат Сергей Колосовский, комментируя произошедшую аварию, заявил, что в преклонном возрасте за руль садиться рискованно. Хотя и отметил, что тут основной вопрос всё же в состоянии здоровья водителя.
— В этом возрасте некоторым вообще не надо за руль садиться. Говорят, что водитель проходил медкомиссию для смены прав три года назад, другой вопрос, как врачи смотрели его. Может быть, нужно не по возрасту ограничивать, а реально ужесточить медицинские требования. За десять лет состояние здоровья пожилого человека может сильно ухудшиться. И с определенного возраста возможно стоит сократить период водительского удостоверение — с десяти до пяти. Применительно к водителям в возрасте нужно подумать об изменении условий продления срока действия водительского удостоверения, — считает адвокат.
Мы также обсудили произошедшую аварию и реакцию на нее с почетным адвокатом России и вице-президентом движения автомобилистов России Леонидом Ольшанским.
По его словам, возраст водителя в этом случае нужно учитывать в последнюю очередь.
— Я не врач, но думаю, что возраст — это слабый критерий. Если человек в 35 лет перенес инфаркт, то его нужно и через год обследовать. Есть люди, которые и в 70 лет моржами являются и в мороз плавают, — говорит Леонид Ольшанский. — У нас прорабатывается вопрос, чтобы обращение гражданина в медицинское учреждение автоматически попадало в органы ГИБДД. Но из-за этого идут большие споры, потому что существует медицинская тайна. Поэтому вопрос этот сложный.
Что касается увеличения периодичности медосмотров для водителей в возрасте, то это, по мнению Леонида Ольшанского, не имеет смысла. Потому что в стране есть проблемы с самой схемой проведения медосмотров.
— Медкомиссия не носит, по моему убеждению, глубинный характер. Например, она не делает ультразвук различных органов, а уж тем более не делает МРТ, анализ крови — не развернутый. А вот, например, сейчас выяснилось, что наличие большого количества единиц мочевой кислоты при анализе крови есть показатель подагры. То есть болят суставы, тяжело крутить руль, — говорит вице-президент движения автомобилистов. — Чтобы полностью обезопасить, в это или государство должно вкладывать гигантские деньги, чтобы человека на неделю положить в больницу и провести все обследования, или заставить самого человека платить за многочисленные анализы. Пока мы только пишем в правах, что очки обязательны при плохом зрении.
Если говорить об опыте других стран, то можно встретить примеры ограничений. Например, в Италии до 50 лет проходится медкомиссия и права продлеваются раз в 10 лет, затем раз в пять лет, а после 75 лет — раз в три года. А в Китае до 2020 года действовал порог в 70 лет для оформления водительского удостоверения.
Ранее адвокат объяснил, что грозит 79-летнему инвалиду, устроившему смертельное ДТП. Вероятнее всего, мужчина избежит реального наказания. После аварии проверять будут и врачей, которые пустили Юрия Бабушкина за руль. Все новости по теме мы собираем в специальном разделе.