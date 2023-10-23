Теперь забирать у пожилых права? Разбираемся, так ли опасны водители в возрасте

Нужен ли предельный возраст для вождения?

Читатели E1.RU очень бурно отреагировали на новость о ДТП. Некоторые зацепились за возраст водителя и стали требовать лишать прав пожилых людей.

— С возрастом внимание и реакция притупляются значительно. Нужно запретить водить машину людям старше 70 лет. Либо проходить им медкомиссию каждый год, — считает читательница E1.RU Екатерина. — Я ездила с отцом и свекром. Это капец! Ничего личного, но если у них будут ограничения, я буду только рада.

Другие комментаторы оказались менее категоричными и уверены, что не надо устанавливать предельный возраст для вождения. Но вот идею ввода более частого обязательного медосмотра для людей старшего возраста одобряют. Третьи же убеждены, что за рулем может стать плохо кому угодно и от этого никто не застрахован.