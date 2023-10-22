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Истории

500 тысяч за такси. Участники самой длинной и дорогой поездки в мире рассказали, как она проходила, а главное — зачем

Ваня, Валера и Фаррух преодолели 10 тысяч километров по России за две недели

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За время поездки таксист стал ребятам настоящим другом

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Валерий Козлов и Иван Сторожев — двое выпускников, только-только окончившие университеты в Москве. Им обоим — по 21 году. В начале октября парни из Москвы решили отправиться через всю страну — из Владивостока в Петербург на такси. Согласился на заказ таксист Фаррух со своим праворульным минивэном: ребята ехали две недели, прибыв в Северную столицу 19 октября вечером.

Как признались Валерий и Иван, причин для поездки было несколько. Во-первых, работа в медиапроекте NN, а во-вторых — личный интерес. Не каждый сможет рассказать своим детям и внукам, что проехался по всей России, тем более на такси. Подготовиться ко всему надо было основательно. NN.RU договорился с энтузиастами заранее, и перед финальной точкой они специально заехали в Нижний Новгород, чтобы пообщаться с журналистами издания.

— Мы с Валерой давние друзья. Ребята, стоящие у истоков проекта NN, который посвящен технологиям и социальной инженерии, предложили мне поехать на такси через всю Россию. «Есть вот такая идея, классная». С Валерой мы давно знакомы, поэтому и решили поехать, — рассказал нам Ваня.

Путешествие началось с подготовки: парни отправились во Владивосток из Питера на самолете за пару недель. По приезде, конечно же, попробовали местного камчатского краба — по их словам, ничего вкуснее они раньше не пробовали и, забегая вперед, в поездке тоже. Ваня и Валера планировали потратить несколько дней на поиск такси. Тут возникли первые проблемы.

Одна из них — наценка в час пик и безумные цены во Владивостоке. Парни покумекали и схитрили: выехали за город и заказали такси в точку неподалеку, иначе на всю поездку был бы коэффициент. В процессе энтузиасты поменяли конечную точку, и приложение выдало неутешительный прогноз: «Осталось ехать 267 часов». Стоимость заказа не отобразилась.

— Во Владивостоке таксисты зарабатывают очень хорошо. Мы закладывали два дня на поиск такси, но в первый день нашли пять вариантов, четыре согласились, когда услышали сумму. Вначале скепсис жесткий был: «Не, ребята, идея так себе, ехать на машине 10 тысяч километров…» Но когда слышали цифру в 500–600 тысяч рублей, то идея сразу становилась «классной», — признаются парни.

В итоге счастливчиком оказался водитель Фаррух. Он рассказал, что переехал во Владивосток около 9 лет назад и знает город вдоль и поперек. Как и полагается жителю Дальнего Востока, у него машина праворульная. Минивэн гораздо удобнее остальных вариантов, поэтому выбор парней пал именно на этого опытного таксиста. Признаются — не меньше зацепила и его харизма.

— Он постоянно шутит, очень вовремя. Каждый раз в слезы просто, но вот на камеру не удается поймать. На видео совершенно другой человек, — поделился Валера.

«Дежурному» пассажиру на переднем сиденье приходилось подгадывать момент для обгона

«Дежурному» пассажиру на переднем сиденье приходилось подгадывать момент для обгона

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Родственники Фарруха сильно удивились, когда узнали, сколько продлится его очередная смена. И еще больше — от расценок. Он уже потратил на поездку из своих сбережений около 30 тысяч рублей. Валера и Ваня — гораздо больше:

— Это сложный вопрос. Сейчас ребята из проекта ведут подсчет по всем финансам. Мы думаем, что за полмиллиона перешагнули смело. На саму поездку бюджет мы закладывали 500–600 тысяч рублей. Из-за того, что мы ехали по счетчику, пока водитель отдыхал, ему капали деньги. В процессе появились некоторые технические особенности агрегатора, которые отключают поездку через 25 часов и одну минуту. Потом они начали отключать в разное время, — поделились парни.

Сервис онлайн-заказа такси с такой длинной поездкой просто не справляется. Он рисует маршрут без учета остановок на отдых. А компании приходилось останавливаться очень часто: Владивосток, Хабаровск, Чита, Улан-Удэ, Байкальск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Уфа и наконец-то Нижний Новгород, ставший последней точкой отдыха.

Проезжая Россию, путешественники за 2 недели увидели все времена года. Во Владивостоке в момент отбытия везде была зелень и за +20 °C, а первый снег Валера, Ваня и Фаррух увидели только в Нижнем Новгороде.

— Позавчера мы были в Уфе, там +16 °C, ходили в толстовках. А тут, блин, мороз, холод какой-то дикий, — поделился накануне Ваня.

Сандали и куртка оказались в разных климатических поясах

Сандали и куртка оказались в разных климатических поясах

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Природные красоты тоже встречались. За всю дорогу ребята увидели настолько много красивых пейзажей, что уже перестали обращать на них внимание. Правда, цепляли некоторые регионы, сильно отличающиеся от привычной России.

— Улан-Удэ, например. Приезжаем, а там всё другое: и люди, и природа. Как будто в Монголию попали, все говорят на другом языке, включаешь радио — песни вообще незнакомые. Попытались пойти в кафе, куда местные ходят, а там нам принесли суп каждому почти по три литра и огромные тарелки со вторым блюдом, — рассказали ребята.

Побывала троица и на Байкале. «Это лучше увидеть», — так они описали визит на самое глубокое озеро в мире. Впечатлила живописная бесконечная водная гладь, а еще парням удалось поймать панорамный вид с высоты, поднявшись на фуникулере. Этот момент они запомнили всю жизнь.

Не все города удалось оценить по достоинству, поскольку реальный график поездки часто не совпадал с ожиданиями. Компания в среднем преодолевала 1000 километров за 14–16 часов, порой даже больше. Не особо приятная дорога была в самом начале отрезка Владивосток — Хабаровск, но это были еще цветочки:

— Нас больше пугали отрезком в 2 тысячи километров от Хабаровска до Читы, якобы там вообще нет городов, есть лишь какие-то поселения без отелей, без всего. Говорили, что только щебенка, по которой будете ехать 20 км/ч. Заплатки видели, но на самом деле реально хорошее состояние дорог. После Татарстана вот шикарная дорога.

Без потерь такая поездка не обошлась. Кстати, никаких серьезных поломок не было

Без потерь такая поездка не обошлась. Кстати, никаких серьезных поломок не было

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Путешественники не могли ехать все дни напролет, приходилось останавливаться. И на такой постоянной дороге найти приют довольно непросто: все-таки две тысячи километров без крупных городов.

— Один раз остановились в придорожном кафе, другой — в деревне какой-то, где нет освещения. Просто тени и один магазин, который закрывается в восемь вечера. 15–20 домов всего. Мы не знаем, как они там живут. Людей нет, дети гуляют, пообщаться не с кем. Добегаем до магазина, а его уже закрывают. Просим открыть, нам пошли навстречу, и мы вернулись в машину, чтобы людей не задерживать. Там ведь 600 километров до города: не 100, не 200, а 600, — рассказали парни.

По пути машин особо не было, поскольку передвигаться энтузиасты старались ночью. В основном встречались водители фур и перегонщики, доставляющие машины с востока на запад. Этот «японский путь» существует не один десяток лет. Во Владивостоке леворульных машин довольно мало, но чем дальше, тем их становилось больше.

Немного неубранно, ведь троица буквально жила в минивэне

Немного неубранно, ведь троица буквально жила в минивэне

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Преодолев почти всю Россию, Ваня, Валера и Фаррух заехали в Нижний Новгород и рассказали свои истории NN.RU:

— Мы в Нижний отчасти заехали из-за вас. Был вариант через Екатеринбург и через Казань сразу в Москву. Но нам сказали, что NN едет в НН. Мы уже были до этого в Нижнем с проектом. Ваня говорит, у вас очень вкусная лапшичная на Покровке. Если они не испортились, я очень буду рад. В целом город красивый, мне лично запомнился тем, что он на холмах. Много мостов, слияние двух рек, Стрелка. На фуникулере катались. Владивосток и Нижний сильно похожи, и воды очень много.

Нижний — столица закатов

Нижний — столица закатов

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После нашей встречи парни отправились в центр снимать город и есть ту самую лапшу. Фаррух успел оценить виды, никогда до этого не бывав в столице Приволжья. За две недели троица стала настоящими друзьями: правда, что делать потом — вопрос особо сложный.

— Как возвращаться? У меня есть два варианта: либо продать машину, либо обратно на ней. Таких ребят на обратную поездку не найти. Такие на учете стоят, — пошутил Фаррух.

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