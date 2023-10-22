500 тысяч за такси. Участники самой длинной и дорогой поездки в мире рассказали, как она проходила, а главное — зачем

Валерий Козлов и Иван Сторожев — двое выпускников, только-только окончившие университеты в Москве. Им обоим — по 21 году. В начале октября парни из Москвы решили отправиться через всю страну — из Владивостока в Петербург на такси. Согласился на заказ таксист Фаррух со своим праворульным минивэном: ребята ехали две недели, прибыв в Северную столицу 19 октября вечером.
Как признались Валерий и Иван, причин для поездки было несколько. Во-первых, работа в медиапроекте NN, а во-вторых — личный интерес. Не каждый сможет рассказать своим детям и внукам, что проехался по всей России, тем более на такси. Подготовиться ко всему надо было основательно. NN.RU договорился с энтузиастами заранее, и перед финальной точкой они специально заехали в Нижний Новгород, чтобы пообщаться с журналистами издания.
— Мы с Валерой давние друзья. Ребята, стоящие у истоков проекта NN, который посвящен технологиям и социальной инженерии, предложили мне поехать на такси через всю Россию. «Есть вот такая идея, классная». С Валерой мы давно знакомы, поэтому и решили поехать, — рассказал нам Ваня.
Путешествие началось с подготовки: парни отправились во Владивосток из Питера на самолете за пару недель. По приезде, конечно же, попробовали местного камчатского краба — по их словам, ничего вкуснее они раньше не пробовали и, забегая вперед, в поездке тоже. Ваня и Валера планировали потратить несколько дней на поиск такси. Тут возникли первые проблемы.
Одна из них — наценка в час пик и безумные цены во Владивостоке. Парни покумекали и схитрили: выехали за город и заказали такси в точку неподалеку, иначе на всю поездку был бы коэффициент. В процессе энтузиасты поменяли конечную точку, и приложение выдало неутешительный прогноз: «Осталось ехать 267 часов». Стоимость заказа не отобразилась.
— Во Владивостоке таксисты зарабатывают очень хорошо. Мы закладывали два дня на поиск такси, но в первый день нашли пять вариантов, четыре согласились, когда услышали сумму. Вначале скепсис жесткий был: «Не, ребята, идея так себе, ехать на машине 10 тысяч километров…» Но когда слышали цифру в 500–600 тысяч рублей, то идея сразу становилась «классной», — признаются парни.
В итоге счастливчиком оказался водитель Фаррух. Он рассказал, что переехал во Владивосток около 9 лет назад и знает город вдоль и поперек. Как и полагается жителю Дальнего Востока, у него машина праворульная. Минивэн гораздо удобнее остальных вариантов, поэтому выбор парней пал именно на этого опытного таксиста. Признаются — не меньше зацепила и его харизма.
— Он постоянно шутит, очень вовремя. Каждый раз в слезы просто, но вот на камеру не удается поймать. На видео совершенно другой человек, — поделился Валера.
Родственники Фарруха сильно удивились, когда узнали, сколько продлится его очередная смена. И еще больше — от расценок. Он уже потратил на поездку из своих сбережений около 30 тысяч рублей. Валера и Ваня — гораздо больше:
— Это сложный вопрос. Сейчас ребята из проекта ведут подсчет по всем финансам. Мы думаем, что за полмиллиона перешагнули смело. На саму поездку бюджет мы закладывали 500–600 тысяч рублей. Из-за того, что мы ехали по счетчику, пока водитель отдыхал, ему капали деньги. В процессе появились некоторые технические особенности агрегатора, которые отключают поездку через 25 часов и одну минуту. Потом они начали отключать в разное время, — поделились парни.
Сервис онлайн-заказа такси с такой длинной поездкой просто не справляется. Он рисует маршрут без учета остановок на отдых. А компании приходилось останавливаться очень часто: Владивосток, Хабаровск, Чита, Улан-Удэ, Байкальск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Уфа и наконец-то Нижний Новгород, ставший последней точкой отдыха.
Проезжая Россию, путешественники за 2 недели увидели все времена года. Во Владивостоке в момент отбытия везде была зелень и за
— Позавчера мы были в Уфе, там
Природные красоты тоже встречались. За всю дорогу ребята увидели настолько много красивых пейзажей, что уже перестали обращать на них внимание. Правда, цепляли некоторые регионы, сильно отличающиеся от привычной России.
— Улан-Удэ, например. Приезжаем, а там всё другое: и люди, и природа. Как будто в Монголию попали, все говорят на другом языке, включаешь радио — песни вообще незнакомые. Попытались пойти в кафе, куда местные ходят, а там нам принесли суп каждому почти по три литра и огромные тарелки со вторым блюдом, — рассказали ребята.
Побывала троица и на Байкале. «Это лучше увидеть», — так они описали визит на самое глубокое озеро в мире. Впечатлила живописная бесконечная водная гладь, а еще парням удалось поймать панорамный вид с высоты, поднявшись на фуникулере. Этот момент они запомнили всю жизнь.
Не все города удалось оценить по достоинству, поскольку реальный график поездки часто не совпадал с ожиданиями. Компания в среднем преодолевала 1000 километров за 14–16 часов, порой даже больше. Не особо приятная дорога была в самом начале отрезка Владивосток — Хабаровск, но это были еще цветочки:
— Нас больше пугали отрезком в 2 тысячи километров от Хабаровска до Читы, якобы там вообще нет городов, есть лишь какие-то поселения без отелей, без всего. Говорили, что только щебенка, по которой будете ехать 20 км/ч. Заплатки видели, но на самом деле реально хорошее состояние дорог. После Татарстана вот шикарная дорога.
Путешественники не могли ехать все дни напролет, приходилось останавливаться. И на такой постоянной дороге найти приют довольно непросто: все-таки две тысячи километров без крупных городов.
— Один раз остановились в придорожном кафе, другой — в деревне какой-то, где нет освещения. Просто тени и один магазин, который закрывается в восемь вечера. 15–20 домов всего. Мы не знаем, как они там живут. Людей нет, дети гуляют, пообщаться не с кем. Добегаем до магазина, а его уже закрывают. Просим открыть, нам пошли навстречу, и мы вернулись в машину, чтобы людей не задерживать. Там ведь 600 километров до города: не 100, не 200, а 600, — рассказали парни.
По пути машин особо не было, поскольку передвигаться энтузиасты старались ночью. В основном встречались водители фур и перегонщики, доставляющие машины с востока на запад. Этот «японский путь» существует не один десяток лет. Во Владивостоке леворульных машин довольно мало, но чем дальше, тем их становилось больше.
Преодолев почти всю Россию, Ваня, Валера и Фаррух заехали в Нижний Новгород и рассказали свои истории NN.RU:
— Мы в Нижний отчасти заехали из-за вас. Был вариант через Екатеринбург и через Казань сразу в Москву. Но нам сказали, что NN едет в НН. Мы уже были до этого в Нижнем с проектом. Ваня говорит, у вас очень вкусная лапшичная на Покровке. Если они не испортились, я очень буду рад. В целом город красивый, мне лично запомнился тем, что он на холмах. Много мостов, слияние двух рек, Стрелка. На фуникулере катались. Владивосток и Нижний сильно похожи, и воды очень много.
После нашей встречи парни отправились в центр снимать город и есть ту самую лапшу. Фаррух успел оценить виды, никогда до этого не бывав в столице Приволжья. За две недели троица стала настоящими друзьями: правда, что делать потом — вопрос особо сложный.
— Как возвращаться? У меня есть два варианта: либо продать машину, либо обратно на ней. Таких ребят на обратную поездку не найти. Такие на учете стоят, — пошутил Фаррух.