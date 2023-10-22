500 тысяч за такси. Участники самой длинной и дорогой поездки в мире рассказали, как она проходила, а главное — зачем

Как признались Валерий и Иван, причин для поездки было несколько. Во-первых, работа в медиапроекте NN, а во-вторых — личный интерес. Не каждый сможет рассказать своим детям и внукам, что проехался по всей России, тем более на такси. Подготовиться ко всему надо было основательно. NN.RU договорился с энтузиастами заранее, и перед финальной точкой они специально заехали в Нижний Новгород, чтобы пообщаться с журналистами издания.

— Мы с Валерой давние друзья. Ребята, стоящие у истоков проекта NN, который посвящен технологиям и социальной инженерии, предложили мне поехать на такси через всю Россию. «Есть вот такая идея, классная». С Валерой мы давно знакомы, поэтому и решили поехать, — рассказал нам Ваня.