«Пробки из-за раскопок»: на Лежена три месяца ремонтируют сложную теплотрассу — когда дорогу откроют

— На дворе 17 октября, а на улице Лежена до сих пор раскопки. Уже несколько недель не видно ни одного работника. На улице Кошурникова почти та же ситуация, но 2–3 работников теплосетей все же можно увидеть. Такие массивы выезжают по одной дороге с улицы Лежена на улицу Богаткова. Очень часто огромные пробки не только на улице Лежена, но и на улице Богаткова от кольца до пересечения с улицей Кошурникова, — возмущен читатель НГС. — На Кошурникова тоже приходится стоять. Сроки ремонта данных участков постоянно сдвигаются. Концов об ответственных лицах простым гражданам не найти, постоянно футболят от одного к другому. Время идет, а работа стоит.

