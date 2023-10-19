«Пробки из-за раскопок»: на Лежена три месяца ремонтируют сложную теплотрассу — когда дорогу откроют

В Новосибирске c 7 июля продолжается ремонт на теплотрассе возле улиц. Лежена и Кошурникова, из-за этого перекрыта проезжая часть. На дороге получилось «бутылочное горлышко», которое собирает огромные пробки. А выезд с Лежена оказался заблокирован в сторону Кошурникова. НГС узнал, когда планируется закончить работы.
«Очень часто огромные пробки»
Местные жители недовольны скоростью работ на участке Лежена-Кошурникова. Фактически все лето и половину осени спокойно проехать этот участок невозможно.
— На дворе 17 октября, а на улице Лежена до сих пор раскопки. Уже несколько недель не видно ни одного работника. На улице Кошурникова почти та же ситуация, но 2–3 работников теплосетей все же можно увидеть. Такие массивы выезжают по одной дороге с улицы Лежена на улицу Богаткова. Очень часто огромные пробки не только на улице Лежена, но и на улице Богаткова от кольца до пересечения с улицей Кошурникова, — возмущен читатель НГС. — На Кошурникова тоже приходится стоять. Сроки ремонта данных участков постоянно сдвигаются. Концов об ответственных лицах простым гражданам не найти, постоянно футболят от одного к другому. Время идет, а работа стоит.
Скоростью работ недовольны еще несколько местных жителей.
— Скоро зима, а все разрыто. И так пробки постоянные из-за раскопок, а станет еще хуже, — отметила читательница НГС Анна.
Когда откроют дорогу
В СГК корреспонденту НГС объяснили, что подрядчик — компания «Масстройэлит» — провел реконструкцию крупной магистральной теплосети на этом участке.
— Вместо четырех труб диаметром 700 миллиметров проложены два более крупных трубопровода диаметром 1000 миллиметров. Протяженность нового трубопровода составила 290 метром, — заверили в СГК. — Увеличение диаметра тепломагистрали существенно увеличит пропускную способность теплосети и повысит надежность теплоснабжения горожан.
Проект сложный: трубопровод проходит над тоннелем метрополитена, пересекая его. Это потребовало дополнительного объема работ. Сейчас реконструкция теплосети завершена, а до конца октября подрядчик должен восстановить благоустройство территории во временном зимнем варианте.
Окончательное благоустройство СГК обещает провести весной 2024 года.
— В среднем для выполнения проекта подрядчик задействовал 16 человек. Вложения СГК в проект составили 110 миллионов рублей, — поделились цифрами в СГК.
В начале октября в компании «Новосибирскавтодор» заявили, что отремонтировать Димитровский мост не получится, пока для него не поменяют проект. В нем нужно учесть состояние дороги и интенсивность движения.