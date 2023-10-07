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«Люди приветствовали»: по Новосибирску проехала колона из 45 автомобилей в честь дня рождения Путина

Машины ехали от ЛДС и до городского аэропорта

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По времени автопробег занял 45 минут

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По центру Новосибирска сегодня, 7 октября, проехала колона автомобилей в честь дня рождения президента Владимира Путина. Организовал акцию Народный фронт. В мероприятии приняли участие 45 автомобилей.

Как рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина, стартовали машины в 12 часов дня.

— Мы ограничили до 45 автомобилей, потому что мы, не перекрывая улицы, ехали. У нас несколько мероприятий. Автопробег — не сама цель. Одно мероприятие было в Искитимском районе, там связано с экологической акцией. И у нас проходил мастер-класс по боксу возле Ледовой арены, — объяснила Светлана Заикина.

Автопробег начался у нового ЛДС

Автопробег начался у нового ЛДС

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Автопробег начался у нового ЛДС по мосту, по Восходу, Кирова по Красному проспекту и конечная точка — городской аэропорт.

— Мы не загораживали движения. Мы специально продумывали, у нас по семь машин была отсечка и потом подтягивались по колонне. Это наш первый такой автопробег, и он не комом. Все, кто стартовал, приехали. Люди по дороге нам махали руками, приветствовали, — отметила руководитель.

По времени автопробег занял 45 минут.

В августе колонна автомобилей с флагами ВДВ проехала ночью по центру Новосибирска.

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