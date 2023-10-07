«Люди приветствовали»: по Новосибирску проехала колона из 45 автомобилей в честь дня рождения Путина

— Мы не загораживали движения. Мы специально продумывали, у нас по семь машин была отсечка и потом подтягивались по колонне. Это наш первый такой автопробег, и он не комом. Все, кто стартовал, приехали. Люди по дороге нам махали руками, приветствовали, — отметила руководитель.

По времени автопробег занял 45 минут.

В августе колонна автомобилей с флагами ВДВ проехала ночью по центру Новосибирска.