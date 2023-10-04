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Новосибирцы встали в гигантскую пробку на Северном объезде

Заторы наблюдаются в двух направлениях

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Как сообщил читатель НГС, затор на участке дороги составляет 20 километров

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Вечером 4 октября на Северном объезде Новосибирска образовалась пробка. Как сообщил читатель НГС, затор на участке дороги составляет 20 километров, данные о затрудненном движении появились на сайте «Яндекс.Карты». По данным сервиса, пробка образовалась в двух направлениях.

Затор в 12,7 километра зафиксирован от пересечения Северного объезда и Колыванского шоссе до береговой линии реки Об

Затор в 12,7 километра зафиксирован от пересечения Северного объезда и Колыванского шоссе до береговой линии реки Об

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Так, затор в 12,7 километра зафиксирован от пересечения Северного объезда и Колыванского шоссе до береговой линии реки Обь. Пробка протяженностью 7,9 километров также образовалась на Северном объезде от поселка Садовый.

Пользователи 2ГИС отметили, что на нескольких участках дороги ведутся ремонтные работы. К 20:00 обстановку с пробками в Новосибирске сервис оценивает в 6 баллов из 10.

Отметим, информация о затрудненном движении на Северном объезде также появилась 22 сентября. Как сообщали НГС в ФКУ «Сибуправатодор», на дороге выполнялись работы по ликвидации колейности.

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ПробкаРемонт дорогСеверный объезд
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