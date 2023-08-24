Сотрудничала с Рособоронэкспортом и «Транснефтью». Что известно о компании, которой принадлежит упавший под Тверью самолет

Вечером 23 августа в Тверской области у населенного пункта Куженкино разбился самолет. Он летел из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации МЧС, все находившиеся на борту погибли. Всё самое важное о крушении самолета мы собираем в режиме онлайн.
По данным сервиса Flightradar, это был бизнес-джет Embraer ERJ-135 под бортовым номером RA-02795. Обычно он летает из аэропорта Шереметьево в Пулково. Также у него были рейсы из Сирии в Санкт-Петербург в мае 2023 года. Этот борт эксплуатируется уже 16 лет. Его также связывают с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Как сообщает Росавиация, этот борт принадлежал компании ООО «МНТ-Аэро», специализирующегося на бизнес-перевозках. По данным «Контур.Фокус», фирма была зарегистрирована в 2006 году в Москве. Ее выручка в 2022 году составила 17,2 миллиона рублей, а чистая прибыль — 5 миллиона рублей.
По данным Федерального агентства воздушного транспорта, у компании есть три борта: бизнес-джет BAe 125, упавший в Тверской области EMB-135BJ, а также Hawker 800XP.
По данным «Контур.Фокус», ООО «МНТ-Аэро» заключало госконтракты с Вологодской областной клинической больницей, «Транснефтью» и АО «Рособоронэкспорт».
Владеет компанией Губарева Ольга Вениаминовна. Она также является генеральным директором ООО «Сталь Эст», которая, по данным «Контур.Фокус», занимается оптовой продажей станков.
Ранее MSK1.RU публиковал видео падения самолета в Тверской области. В списке пассажиров борта значился Евгений Пригожин.
На момент публикации известно, что на месте крушения обнаружены тела восьми погибших пассажиров. Практически все сильно обгорели, поэтому для установления их личностей, скорее всего, понадобится экспертиза ДНК.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения бизнес-джета в Тверской области.
Все подробности о крушении самолета MSK1.RU собирает в онлайн-репортаже.