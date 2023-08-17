На трех улицах Новосибирска ограничили движения транспорта — смотрим карту

В Новосибирске ввели ограничения движения транспорта на трех участках дорог. Как сообщили в пресс-центре мэрии, это связано с работами ООО «Новосибирская теплосетевая компания» на теплотрассах.
Так, в Новосибирске до 30 августа специалисты сузили проезжую часть улицы Чаплыгина. Ограничения действуют на участке дороги в районе здания на улице Чаплыгина, 35. Проезжую часть сузили на три метра.
До 30 августа в городе также закрыли проезд на перекрестке улиц Бурденко и Горбаня. Проезжая часть перекрыта в районе дома
Еще одно сужение проезжей части ввели на улице Октябрьской вблизи дома
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — указано в сообщении.
В конце августа в Новосибирске на несколько часов планируется закрыть проезд рядом с новой ледовой ареной. Там проведут спортивный фестиваль.