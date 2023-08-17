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Тема дняНа двух перекрестках установят камеры фиксации ПДД
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На трех улицах Новосибирска ограничили движения транспорта — смотрим карту

Это связано с работами на теплотрассах

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Ограничения ввели на улицах Чаплыгина, Бурденко и Октябрьской

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В Новосибирске ввели ограничения движения транспорта на трех участках дорог. Как сообщили в пресс-центре мэрии, это связано с работами ООО «Новосибирская теплосетевая компания» на теплотрассах.

Так, в Новосибирске до 30 августа специалисты сузили проезжую часть улицы Чаплыгина. Ограничения действуют на участке дороги в районе здания на улице Чаплыгина, 35. Проезжую часть сузили на три метра.

До 30 августа в городе также закрыли проезд на перекрестке улиц Бурденко и Горбаня. Проезжая часть перекрыта в районе дома № 31 на улице Бурденко.

Еще одно сужение проезжей части ввели на улице Октябрьской вблизи дома № 5. Ограничение действует до 4 сентября, проезд сузили на 5,5 метра.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — указано в сообщении.

В конце августа в Новосибирске на несколько часов планируется закрыть проезд рядом с новой ледовой ареной. Там проведут спортивный фестиваль.

Ограничения движенияМэрия НовосибирскаСужение дорогиЗакрытие проезда
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