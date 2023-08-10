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«Кран зацепил провода». На улице Восход в Новосибирске встали троллейбусы

От начала Октябрьского моста до перекрестка с улицей Кирова собралась пробка

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Из-за ДТП собралась пробка

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В Новосибирске на пересечении улиц Восход и Кирова кран зацепил провода. Об этом 10 августа НГС рассказал житель города Роман Батенев.

— Кран зацепил троллейбусные провода. На 3-й полосе, которая ближе к аллее, провода до земли свисают, — объяснил Роман.

По его словам, авария произошла в 10:00. Сейчас все троллейбусы на участке стоят.

Троллейбусы остановились из-за обрыва проводов

Троллейбусы остановились из-за обрыва проводов

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По данным сервиса 2ГИС, сейчас на участке собралась пробка. Затор начинается от въезда на Октябрьский мост в сторону правого берега.

Авария произошла на перекрестке

Авария произошла на перекрестке

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В начале августа на улице Советской, 14 экскаватор оборвал троллейбусную контактную сеть. Провода упали прямо на проезжую часть недалеко от пешеходного перехода.

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