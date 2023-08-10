«Кран зацепил провода». На улице Восход в Новосибирске встали троллейбусы

В Новосибирске на пересечении улиц Восход и Кирова кран зацепил провода. Об этом 10 августа НГС рассказал житель города Роман Батенев.
— Кран зацепил троллейбусные провода. На 3-й полосе, которая ближе к аллее, провода до земли свисают, — объяснил Роман.
По его словам, авария произошла в 10:00. Сейчас все троллейбусы на участке стоят.
По данным сервиса 2ГИС, сейчас на участке собралась пробка. Затор начинается от въезда на Октябрьский мост в сторону правого берега.
В начале августа на улице Советской, 14 экскаватор оборвал троллейбусную контактную сеть. Провода упали прямо на проезжую часть недалеко от пешеходного перехода.