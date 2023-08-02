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Экскаватор оборвал троллейбусные провода в центре Новосибирска — на дороге возникла пробка

Высоковольтная сеть упала недалеко от пешеходного перехода

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Инцидент произошел на Советской, 14

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В Новосибирске вечером 2 августа на Советской, 14 экскаватор оборвал троллейбусную контактную сеть. Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале «АСТ-54».

Судя по кадрам с места инцидента, провода упали прямо на проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. По данным сайта 2ГИС, на дороге образовалась пробка.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в Центр управления городским автотранспортом за комментарием по ситуации.

— Информация по данному факту к нам поступила. На место уже направлена бригада электриков, — пояснил диспетчер.

Площадь Маркса и ближайшие улицы остались без электричества вечером 26 июля. Из-за этого остановилось движение троллейбусов.

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