Экскаватор оборвал троллейбусные провода в центре Новосибирска — на дороге возникла пробка

В Новосибирске вечером 2 августа на Советской, 14 экскаватор оборвал троллейбусную контактную сеть. Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале «АСТ-54».
Судя по кадрам с места инцидента, провода упали прямо на проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. По данным сайта 2ГИС, на дороге образовалась пробка.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в Центр управления городским автотранспортом за комментарием по ситуации.
— Информация по данному факту к нам поступила. На место уже направлена бригада электриков, — пояснил диспетчер.
Площадь Маркса и ближайшие улицы остались без электричества вечером 26 июля. Из-за этого остановилось движение троллейбусов.