Рейс из Сочи в Новосибирск задерживается из-за аварии в аэропорту

Рейс из Сочи в Новосибирск задержали из-за аварии в аэропорту курортного города. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале аэропорта города Сочи.
Как говорится в сообщении, 4 августа примерно в 21:00 по сочинскому времени при заруливании на стоянку самолет Aibus A330–300 авиакомпании Nordwind задел крылом и мотогондолой (отсек летательного аппарата, предназначенный для монтажа двигателя. — Прим. ред.) левого двигателя телетрап. Самолет летел из Нижнего Новгорода, а после должен был отправиться в Новосибирск.
В аэропорту отметили, что сейчас выясняют причины случившегося.
Авиакомпанией принято решение произвести замену борта для следующего рейса на вылет N4473, по маршруту Cочи — Новосибирск. С пассажирами работают представители авиакомпании, им будут предоставлены напитки и питание, — объяснили в пресс-службе.
Самолет должен был вылететь из Сочи в 04:40 по сочинскому времени, но на сайте аэропорта Толмачево указано, что данный рейс задерживается. НГС направил запрос в авиакомпанию.
31 июля самолет вылетел рейсом Новосибирск — Сургут, а потом вернулся в Толмачево из-за технической неисправности.