Рейс из Сочи в Новосибирск задерживается из-за аварии в аэропорту

Рейс из Сочи в Новосибирск задержали из-за аварии в аэропорту курортного города. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале аэропорта города Сочи.

Как говорится в сообщении, 4 августа примерно в 21:00 по сочинскому времени при заруливании на стоянку самолет Aibus A330–300 авиакомпании Nordwind задел крылом и мотогондолой (отсек летательного аппарата, предназначенный для монтажа двигателя. — Прим. ред.) левого двигателя телетрап. Самолет летел из Нижнего Новгорода, а после должен был отправиться в Новосибирск.