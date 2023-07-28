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Транспортная прокуратура вынесла представление «Гормосту» — путепроводы оказались в плохом состоянии

Арбитражный суд оштрафовал компанию «Гормост»

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Прокуратура проверила путепроводы над железнодорожными переездами

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В Новосибирске арбитражный суд оштрафовал МКУ «Гормост» на 50 тысяч рублей за нарушение техрегламента при содержании автодорожных путепроводов. Это произошло после проверки транспортной прокуратуры состояния путепроводов.

— Установлено, что указанные путепроводы эксплуатировались МКУ «Гормост» с нарушениями требований технических регламентов, выразившиеся в обнажении рабочей и конструктивной арматуры, частичном или полном разрушении компенсаторов, локальном разрушении асфальтобетонного покрытия проезжих и пешеходных частей, — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Прокурор вынес представление «Гормосту», по результатам рассмотрения которого приняты меры к их устранению нарушений. По решению Арбитражного суда МКУ «Гормост» оштрафовали по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов),

Прокуратура Новосибирска внесла представление мэру Анатолию Локтю из-за нарушений в содержании дорог города. Они влияют на безопасность движения.

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