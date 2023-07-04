Власти придумали, как решить проблему с пробками на Крымском мосту (есть несколько вариантов)

— Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, то это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль. В целом до 1000 автомобилей сможем перевозить по переправе, минуя Крымский мост, — объяснил Савельев.



Мы подробно рассказывали о том, почему на Крымском мосту возникла ситуация с протяженными заторами и сколько она еще продлится.