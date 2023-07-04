Власти придумали, как решить проблему с пробками на Крымском мосту (есть несколько вариантов)

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил ситуацию, которая сложилась на подъездах к Крымскому мосту. На минувших выходных очередь из автомобилей выстроилась со стороны Краснодарского края и самого полуострова — она растянулась на километры, а время ожидания въезда в разные периоды составляло от 3 до 13 часов. По данным Минтранса Крыма, на утро вторника длина пробки со стороны Кубани составляла 4 километра, время ожидания — до 2 часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 километра, время ожидания — 10 минут.
По словам главы Минтранса Виталия Савельева, автомобильный трафик в сторону Крыма с 1 июля одномоментно увеличился на 40%. Савельев отметил, что по данным на 14:00 мск время ожидания въезда на Крымский мост составляет 30 минут, а заторы отсутствуют. При этом в Минтрансе ожидают, что нагрузка может повыситься к выходным дням, а пиковая ситуация с заторами ожидается
— На Керченскую переправу планируется дополнительно поставить еще один паром, сейчас задействовано шесть паромов. Минуя Крымский мост, будет перевозиться до тысячи автомобилей в день, — сообщил Савельев. Также, по словам министра, для объезда Крымского моста планируется открыть движение по Херсонскому мосту.
Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками. Глава Минтранса в свою очередь заявил, что в Минобороны готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу.
— Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, то это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль. В целом до 1000 автомобилей сможем перевозить по переправе, минуя Крымский мост, — объяснил Савельев.
Мы подробно рассказывали о том, почему на Крымском мосту возникла ситуация с протяженными заторами и сколько она еще продлится.