ГИБДД отменила штрафы 25 новосибирцам из-за ошибок камеры на Октябрьском мосту — кого наказали за настройку

В Новосибирске ГИБДД пришлось отменить 25 постановлений об административном правонарушении из-за ошибок в работе камеры на Октябрьском мосту.
Выяснилось, что зимой знак ограничения в
— В мэрии и ЦАФАП проведены совещания, на которых сотрудникам указано на недопустимость впредь подобных нарушений закона. Четыре лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — говорится в ответе прокуратуры Новосибирской области Вячеславу Ашуркову, руководителю новосибирского регионального представительства ФАР.
Сейчас камеры, фиксирующие скорость потока, настроены как положено.
ЦАФАП — центр автоматической фиксации административных правонарушений.
В этом году в Новосибирске установят 50 новых комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения. Их разместят на аварийных участках, на это потратят больше 300 миллионов рублей. Они будут фиксировать превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности и прочие нарушения.