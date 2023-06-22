freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 84.25
eur 92.00
Тема дняСколько стоит обучение в сибирских вузах
Все новости
Все новости

Никто из подрядчиков не захотел ремонтировать путепровод на трассе в Кузбасс за 100 миллионов

Аукцион признали несостоявшимся

635

Планировалось, что после реконструкции путепровод будет соответствовать нагрузкам 14 тонн на ось

Поделиться

Ни одной заявки не поступило на конкурс на ремонт путепровода через ж/д «Обь-Проектная» на дороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в Тогучинском районе. Начальная цена контракта — 104 945 810 рублей.

— По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 52 закона 44-ФЗ, электронный открытый аукцион признается несостоявшимся, — говорится в протоколе проведения итогов аукциона.

Согласно контракту, который выложен на сайте госзакупок, заказчиком работ выступал ТУАД. Начало строительства дороги обозначено как апрель 2023 года, а окончание — декабрь 2024-го. Строительство состоит из пяти этапов. Подрядчик должен был восстановить опоры, реконструировать пролетное строение и мостовое полотно, переустроить контактную сеть и линии электроснабжения.

Как рассказали на сайте ТУАД, специалисты из управления осмотрели путепровод и нашли множество дефектов, в том числе в конструктивных элементах.

— Учитывая интенсивность движения транспорта по данному путепроводу, который находится в составе региональной дороги, соединяющей Кемеровскую и Новосибирскую области, а также интенсивность движения подвижного состава на участке Кузбасского направления, возникла необходимость принятия мер по недопущению предаварийного или аварийного состояния данного искусственного сооружения из-за развития выявленных дефектов, — сообщили в ТУАД.

Конкурс объявили еще в мае. Сейчас на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий также идут работы по строительству Восточного обхода. До осени планируют выполнить работы на участке в 10,7 километра, чтобы открыть движение на новой развязке.

По теме

ТУАДЛенинск-КузнецкийЖдТогучинский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter