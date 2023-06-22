Никто из подрядчиков не захотел ремонтировать путепровод на трассе в Кузбасс за 100 миллионов

Ни одной заявки не поступило на конкурс на ремонт путепровода через
— По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. В соответствии с
Согласно контракту, который выложен на сайте госзакупок, заказчиком работ выступал ТУАД. Начало строительства дороги обозначено как апрель 2023 года, а окончание — декабрь
Как рассказали на сайте ТУАД, специалисты из управления осмотрели путепровод и нашли множество дефектов, в том числе в конструктивных элементах.
— Учитывая интенсивность движения транспорта по данному путепроводу, который находится в составе региональной дороги, соединяющей Кемеровскую и Новосибирскую области, а также интенсивность движения подвижного состава на участке Кузбасского направления, возникла необходимость принятия мер по недопущению предаварийного или аварийного состояния данного искусственного сооружения из-за развития выявленных дефектов, — сообщили в ТУАД.
Конкурс объявили еще в мае. Сейчас на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий также идут работы по строительству Восточного обхода. До осени планируют выполнить работы на участке в 10,7 километра, чтобы открыть движение на новой развязке.