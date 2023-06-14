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На Бердском шоссе образовалась пробка — на обочине ползает мужчина в наручниках

Пробка в обе стороны образовалась на участке от Юности до Речпорта

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Предполагаемый виновник пробки ползает у машины ДПС

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14 июня на Бердском шоссе образовалась пробка, она затрагивает почти весь участок протяженностью в километр, называемый Старое шоссе. Затор возник в обе стороны, водители заметили ползающего по обочине мужчину в наручниках, рядом стоят инспекторы ДПС.

— На Старом шоссе, перед Матвеевкой, в сторону Академгородка, ползает мужчина в наручниках возле машины ДПС. На дороге образовалась пробка, — сообщил один из очевидцев паблику «АСТ-54».

НГС обратился за комментарием в областное ГИБДД. На момент публикации редакция не получила обратной связи.

9 июня новосибирцы встали в пробку из-за массового ДТП на Бердском шоссе. Сам инцидент попал на видео.

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