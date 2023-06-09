«Приходится объезжать через встречку»: новосибирцы встали в пробку из-за массового ДТП на Бердском шоссе

В Новосибирске произошло массовое ДТП на Бердском шоссе. Из-за аварии на участке дороги образовалась пробка почти на 10 километров.
По информации паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел вблизи ботанического сада СО РАН в Советском районе города. Место происшествия попало на видео.
— Напротив Ботсада столкнулись грузовик, мотоцикл, «Газель» и два автомобиля. 2 ряда в сторону Бердска заблокированы, водителям приходится объезжать место ДТП через встречку, — указано в сообщении.
Данные о ДТП также размещены на сайте «Яндекс.Карты». По данным сервиса, на дороге образовалась пробка протяженностью почти 10 километров. Движение затруднено на улице Бердское шоссе от остановки общественного транспорта «ДОЦ им. Тюленина» до перекрестка с улицей Васильковой. Кадры с места ДТП также опубликовали на сайте 2ГИС.