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«Приходится объезжать через встречку»: новосибирцы встали в пробку из-за массового ДТП на Бердском шоссе

Инцидент попал на видео

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ДТП произошло вблизи ботанического сада СО РАН

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В Новосибирске произошло массовое ДТП на Бердском шоссе. Из-за аварии на участке дороги образовалась пробка почти на 10 километров.

По информации паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел вблизи ботанического сада СО РАН в Советском районе города. Место происшествия попало на видео.

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В Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Видео: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

— Напротив Ботсада столкнулись грузовик, мотоцикл, «Газель» и два автомобиля. 2 ряда в сторону Бердска заблокированы, водителям приходится объезжать место ДТП через встречку, — указано в сообщении.

Движение затруднено на улице Бердское шоссе от остановки общественного транспорта «ДОЦ им. Тюленина» до перекрестка с улицей Васильковой

Движение затруднено на улице Бердское шоссе от остановки общественного транспорта «ДОЦ им. Тюленина» до перекрестка с улицей Васильковой

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Данные о ДТП также размещены на сайте «Яндекс.Карты». По данным сервиса, на дороге образовалась пробка протяженностью почти 10 километров. Движение затруднено на улице Бердское шоссе от остановки общественного транспорта «ДОЦ им. Тюленина» до перекрестка с улицей Васильковой. Кадры с места ДТП также опубликовали на сайте 2ГИС.

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