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Тема дняИщут подрядчика для строительства дороги до ЛДС
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В Новосибирске ищут подрядчика для строительства дороги до нового ЛДС

За работы готовы заплатить 6,3 миллиона рублей

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Строительство хотят закончить 1 сентября

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Правительство Новосибирской области ищет подрядчика для строительства до ЛДС. За работу готовы заплатить 6,3 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупки.

Согласно контракту, дорогу протяженностью 0,6 км построят от улицы Немирович-Данченко до территории нового ЛДС в Кировском районе. На строительство планируют потратить 6,3 миллиона рублей, завершить хотят 1 сентября этого года. Кроме строительства самой дороги, подрядчик должен обустроить тротуары и посеять газон.

Недавно мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство дороги к ЛДС до конца 2023 года. В конце 2022 года арестовали руководителя муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мыска по подозрению в нанесении многомиллионного ущерба при строительстве развязок к новой арене.

По версии следствия, он дал указание добывать песок из Оби, который не соответствовал нормативам. По результатам экспертизы стало известно, что автодорогу нельзя эксплуатировать. В середине января 2023-го в отношении Мысика возбудили второе уголовное дело.

Несколько дней назад стало известно, что сибирское управление Ростехнадзора выдало положительное заключение на ввод в эксплуатацию самого ЛДС.

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