В метро Новосибирска несколько часов будут пускать бесплатно — что для этого нужно сделать

В Новосибирске 6 июня с 10 утра и до 17 вечера на восьми станциях метро можно будет проехать бесплатно. Для этого нужно будет прочесть не менее двух строф из поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Это уже традиционная для Новосибирска акция — «Читаем Пушкина в метро!»
— Более 30 учителей русского языка и 120 волонтеров будут задействованы в проведении акции. Ежегодно свыше 3 тысяч пассажиров метро становятся участниками этого праздничного мероприятия. Весь день под сводами новосибирского метро будут звучать стихи, арии и романсы на стихи А. С. Пушкина, — рассказали на сайте фонда «Русское слово».
Основные мероприятия пройдут возле КК им. Маяковского. С утра до вечера там будут читать стихотворения Пушкина, в том числе переведенные на языки народов России. Также можно будет пройти тест по русскому языку, сделать поздравительную открытку, написать чернильной ручкой прописи и поиграть в русские народные игры.
В Новосибирске в июне будет много фестивалей, в том числе бесплатных. НГС собрал большую афишу на месяц, чтобы вы провели июнь интересно.