Что делать, если заметили плохую уборку дорог? Отвечает мэрия Новосибирска

В мэрии Новосибирска объяснили, куда могут обращаться горожане, если замечают некачественную уборку дорог. Сообщение можно оставить в Единой дежурно-диспетчерской службе.
В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что уборка городских улиц — это «сложный технологический процесс». Он включает подметание дорог и тротуаров, ручную уборку, механизированную мойку, использование техники для обеспыливания.
— В случае обнаружения фактов неудовлетворительного санитарного состояния территории района граждане могут оставить обращение (жалобу) на телефон единой дежурно-диспетчерской службы 051 круглосуточно, — рассказали в мэрии.
На прошлой неделе, 18 мая, «сугробы» из пыли и грязи заметила сибирячка Наталья Еговкина. Она сообщила, что на улице Грибоедова на проезжей части четыре дня лежат кучи грязи и пыли. НГС обратился за комментарием к властям.
— Нормативными документами не определены четкие временные интервалы между этапами уборки. В свою очередь МКУ «Октябрьское» прикладывает максимальные усилия для того, чтобы сократить интервалы. По состоянию на 19.05.2023 работы по очистке прилотковой и проезжей частей дороги на улице Грибоедова были выполнены, смет убран, — сообщили в администрации Октябрьского района.
В конце апреля дороги в Новосибирске начали мыть с помощью специального шампуня. Горожане сообщили, что после этого на асфальте остаются разводы и пыль. Мэр Анатолий Локоть объяснил, почему это происходит.