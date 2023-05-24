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Что делать, если заметили плохую уборку дорог? Отвечает мэрия Новосибирска

Сообщения можно оставлять круглосуточно

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Такие «сугробы» заметили на улице Грибоедова на прошлой неделе

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В мэрии Новосибирска объяснили, куда могут обращаться горожане, если замечают некачественную уборку дорог. Сообщение можно оставить в Единой дежурно-диспетчерской службе.

В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что уборка городских улиц — это «сложный технологический процесс». Он включает подметание дорог и тротуаров, ручную уборку, механизированную мойку, использование техники для обеспыливания.

— В случае обнаружения фактов неудовлетворительного санитарного состояния территории района граждане могут оставить обращение (жалобу) на телефон единой дежурно-диспетчерской службы 051 круглосуточно, — рассказали в мэрии.

На прошлой неделе, 18 мая, «сугробы» из пыли и грязи заметила сибирячка Наталья Еговкина. Она сообщила, что на улице Грибоедова на проезжей части четыре дня лежат кучи грязи и пыли. НГС обратился за комментарием к властям.

— Нормативными документами не определены четкие временные интервалы между этапами уборки. В свою очередь МКУ «Октябрьское» прикладывает максимальные усилия для того, чтобы сократить интервалы. По состоянию на 19.05.2023 работы по очистке прилотковой и проезжей частей дороги на улице Грибоедова были выполнены, смет убран, — сообщили в администрации Октябрьского района.

В конце апреля дороги в Новосибирске начали мыть с помощью специального шампуня. Горожане сообщили, что после этого на асфальте остаются разводы и пыль. Мэр Анатолий Локоть объяснил, почему это происходит.

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