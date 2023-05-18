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«Сугробы из грязи и пыли»: последствия странной уборки дороги в Новосибирске сняли на видео

Показываем кадры с улицы Грибоедова

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Эти кучи лежат на дороге уже четыре дня

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В Новосибирске на дороге на улице Грибоедова пыль и грязь сложили кучами у бордюров. Их заметила жительница города и прислала видео с места в редакцию НГС. Мы повторили ее путь.

Такой метод очистки улиц заметили в Октябрьском районе на улице Грибоедова на участке от Кирова в сторону Зыряновской.

— После возвращения из командировки я езжу по этой дороге 4 дня на работу, и 4 дня эти кучи грязи лежат вдоль проезжей части. Я неприятно удивлена. Еду по городу и вижу этот ужас! Сугробы из грязи и пыли, — рассказала Наталья Еговкина.

Посмотрите, как это выглядит, на видео от фотографа НГС Александра Ощепкова.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Снежные сугробы сменились на пыльные

Видео: Александр Ощепков / NGS.RU

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему грязь с дороги не убрали вовремя и когда это исправят.

Ранее новосибирцы заметили кучи песка на проезжей части на улице Писарева. По словам одного из местных жителей, он копился еще с зимы. В результате горожане убрали этот песок самостоятельно.

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Октябрьский районГрибоедоваУборка дорогМэрия Новосибирска
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