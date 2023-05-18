«Сугробы из грязи и пыли»: последствия странной уборки дороги в Новосибирске сняли на видео

В Новосибирске на дороге на улице Грибоедова пыль и грязь сложили кучами у бордюров. Их заметила жительница города и прислала видео с места в редакцию НГС. Мы повторили ее путь.
Такой метод очистки улиц заметили в Октябрьском районе на улице Грибоедова на участке от Кирова в сторону Зыряновской.
— После возвращения из командировки я езжу по этой дороге 4 дня на работу, и 4 дня эти кучи грязи лежат вдоль проезжей части. Я неприятно удивлена. Еду по городу и вижу этот ужас! Сугробы из грязи и пыли, — рассказала Наталья Еговкина.
Посмотрите, как это выглядит, на видео от фотографа НГС Александра Ощепкова.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему грязь с дороги не убрали вовремя и когда это исправят.
Ранее новосибирцы заметили кучи песка на проезжей части на улице Писарева. По словам одного из местных жителей, он копился еще с зимы. В результате горожане убрали этот песок самостоятельно.