«Сугробы из грязи и пыли»: последствия странной уборки дороги в Новосибирске сняли на видео

Такой метод очистки улиц заметили в Октябрьском районе на улице Грибоедова на участке от Кирова в сторону Зыряновской.

— После возвращения из командировки я езжу по этой дороге 4 дня на работу, и 4 дня эти кучи грязи лежат вдоль проезжей части. Я неприятно удивлена. Еду по городу и вижу этот ужас! Сугробы из грязи и пыли, — рассказала Наталья Еговкина.