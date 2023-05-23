Возле элитного ЖК MilkHouse на все лето перекроют дорогу — публикуем карту

В Новосибирске могут на несколько месяцев перекрыть проезд по двум улицам в тихом центре. Ограничения введут на участках улиц Чаплыгина и Советской.
Соответствующие проекты постановлений размещены на сайте мэрии Новосибирска. Временное прекращение движения транспорта введут с 25 мая этого года. В документах указано, что городские власти планируют закрыть проезжую часть по улице Чаплыгина от пересечения с Советской до дома №35 к.1 по улице Чаплыгина. Речь идет о территории вблизи элитного жилого комплекса MilkHouse. Ограничение будет действовать до 25 августа этого года.
Кроме улицы Чаплыгина, в городе планируют ограничить движение транспорта по внутриквартальному проезду от улицы Советской, 37 до пересечения с улицей Советской. Временное прекращение движения автомобилей на участке введут с 25 мая по 20 августа 2023 года.
Указано, что ограничения вводят в связи с проведением ООО «Новосибирская Теплосетевая Компания» работ по реконструкции магистральных тепловых сетей по улицам Чаплыгина и Советской.
Несколько дней назад НГС сообщал о том, что 3 июня по 3 июля 2023 года на улице Ленина прекратят движение автомобилей. Проект постановления опубликовала мэрия Новосибирска.