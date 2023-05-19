Мэр Новосибирска запретил департаменту транспорта перекладывать вину на подрядчиков — что рассердило Анатолия Локтя

Глава города рассказал об этом на пресс-конференции 19 мая:

— Должен самокритично сказать, что здесь вижу вину, прежде всего, нашего департамента транспорта, который не справился с выполнением моего поручения в прошлом году. Было сформулировано отремонтировать эту лестницу. К сожалению, со ссылками на недобросовестность подрядчика, но, работа не была сделана. Фактически, недоделки, ужасное состояние, перешло на этот год. Я подверг критике департамент, поставил задачу в ближайшие недели, без всяких ссылок на подрядчиков, решить эту проблему. Ко Дню города все должно быть отремонтировано. Новосибирцы, гости города, которые прибывают на электричке, не должны испытывать никаких трудностей.

