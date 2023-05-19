Мэр Новосибирска запретил департаменту транспорта перекладывать вину на подрядчиков — что рассердило Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать аварийную лестницу на Речном вокзале ко Дню города. По его словам, работы затянулись из-за департамента транспорта.
Глава города рассказал об этом на пресс-конференции 19 мая:
— Должен самокритично сказать, что здесь вижу вину, прежде всего, нашего департамента транспорта, который не справился с выполнением моего поручения в прошлом году. Было сформулировано отремонтировать эту лестницу. К сожалению, со ссылками на недобросовестность подрядчика, но, работа не была сделана. Фактически, недоделки, ужасное состояние, перешло на этот год. Я подверг критике департамент, поставил задачу в ближайшие недели, без всяких ссылок на подрядчиков, решить эту проблему. Ко Дню города все должно быть отремонтировано. Новосибирцы, гости города, которые прибывают на электричке, не должны испытывать никаких трудностей.
Накануне, 18 мая, в Новосибирске объявили новый аукцион на поиск подрядчика, который отремонтирует лестницу на Речном вокзале. Стоимость ремонта выросла и составила почти 1,2 миллиона рублей.
Рядом с лестницей сделали альтернативный подъем: ступени вырыли прямо в земле. Посмотрите, как там ходят люди, на видео.