Две фуры столкнулись на новосибирской дороге — видео с места ДТП

В Новосибирской области произошло ДТП с участием двух фур. Как сообщил паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла на участке автодороги Р-255. Место дорожно-транспортного происшествия попало на видео.
— На трассе Р-255 Болотное — Новосибирск произошло ДТП с участием двух фур, — указано в сообщении.
На сайте 2ГИС отсутствует информация о ДТП на трассе Р-255. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
13 мая в Купинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В аварии погиб