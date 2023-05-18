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Две фуры столкнулись на новосибирской дороге — видео с места ДТП

Авария произошла на трассе Р-255

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Место ДТП попало на видео

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В Новосибирской области произошло ДТП с участием двух фур. Как сообщил паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла на участке автодороги Р-255. Место дорожно-транспортного происшествия попало на видео.

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НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию

Видео: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

— На трассе Р-255 Болотное — Новосибирск произошло ДТП с участием двух фур, — указано в сообщении.

На сайте 2ГИС отсутствует информация о ДТП на трассе Р-255. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

13 мая в Купинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 69-летний водитель Subaru Forester.

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