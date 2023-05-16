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Новую линию метро планируют построить в Новосибирске: там появится еще одна «Октябрьская»

На ветке будет расположено 13 станций

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Новые станции могут построить в Новосибирске после 2030 года

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В Новосибирске после 2030 года планируют построить новую линию метрополитена. На ней будет 13 новых станций.

— В соответствии с транспортным разделом генерального плана города Новосибирска в части развития метрополитена за расчетным сроком 2030 года предусмотрено строительство Правобережной линии метрополитена, включая электродепо (вблизи улицы Выборная) и 13 станций, — сообщили ТАСС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По информации мэрии, новую линию начнут строить от станции «Березовая Роща» в южном и северном направлениях. Планируется построить еще по одной станции с названиями «Березовая Роща» и «Октябрьская», а также станции «Каменская», «Никитина», «Дунайская», «Плющихинская», «Выборная», «Камышенская». В северном направлении могут построить «Чкаловскую», «Трикотажную», «Учительскую», «Юбилейную» и «Снегири».

В Новосибирске также планируют продлить Ленинскую и Дзержинскую линии метро и построить 7 новых станций на левом берегу.

В Новосибирске продолжают строить станцию метро «Спортивная» рядом с новой ледовой ареной. Весной там побывали корреспонденты НГС. Посмотрите, как идут работы.

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МетрополитенДзержинская линия метроБерезовая рощаМэрия Новосибирска
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