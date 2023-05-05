freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 8/10
usd 78.61
eur 87.00
Тема дняПерекрытия в центре
Все новости
Все новости

Центр Новосибирска перекрыли для проезда транспорта — сегодня пройдет репетиция парада

Еще одна репетиция назначена на 7 мая

1 442

Репетиция назначена 20 часов

Поделиться

Вечером 5 мая в Новосибирске перекрыли центр города для проезда транспорта. Как сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска, дороги закрыли для репетиции парада.

Кроме 5 мая ограничения движения и парковки транспорта ожидаются 7, 8 и 9 мая. Мы отметили их на карте. Перекрытия действуют 5 мая до 22:30 на Красном проспекте, Державина, Фрунзе, Романова, Потанинской, Ядринцевской и других улицах города.

Из-за репетиций и проведения парада в городе закроют входы на станцию метро «Площадь Ленина». Ограничение введут 5 мая с 18:30 до 22:30, 7 мая с 07:30 до 12:00, 9 мая с 07:30 до 12:00 и с 21:00 до 23:00.

День Победы9 МаяПерекрытиеЦентр Новосибирска
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter