Центр Новосибирска перекрыли для проезда транспорта — сегодня пройдет репетиция парада

Вечером 5 мая в Новосибирске перекрыли центр города для проезда транспорта. Как сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска, дороги закрыли для репетиции парада.
Кроме 5 мая ограничения движения и парковки транспорта ожидаются 7, 8 и 9 мая. Мы отметили их на карте. Перекрытия действуют 5 мая до 22:30 на Красном проспекте, Державина, Фрунзе, Романова, Потанинской, Ядринцевской и других улицах города.
Из-за репетиций и проведения парада в городе закроют входы на станцию метро «Площадь Ленина». Ограничение введут 5 мая с 18:30 до 22:30, 7 мая с 07:30 до 12:00, 9 мая с 07:30 до 12:00 и с 21:00 до 23:00.