После празднования 9 Мая запустят дополнительный транспорт: куда можно уехать из центра Новосибирска

После завершения празднования Дня Победы на 9 Мая в центре Новосибирска организуют дополнительные площадки для доставки людей на общественном транспорте. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
В 21:30 с остановки «Речной вокзал» можно будет уехать до Цветного проезда (автобус №8), Юго-Западного ж/м (автобус №9), Ключ-Камышенского плато (автобус №13), УМ-З (автобус №21), Микрорайона «Щ» (автобус №36), и до ул. Твардовского на автобусе №54.
От остановки «Дом Ленина» в 21:00 можно будет уехать до Ключ-Камышенского плато на автобусе №18, до Цветущей Плющихи на автобусе №97, до Станиславского ж/м на троллейбусе №7, до Затулинского ж/м или до Сада Дзержинского на троллейбусе №8.
С пересечения Фрунзе и Красного проспекта в 21:00 стартует автобус №95 до «Цветущей Плющихи» и троллейбусы №5 до «Городского аэропорта», №13 — до «Ул. Учительская», №36 — до «Ул. Лазурная».
С пересечения Гоголя и Красного проспекта в 21:30 уйдут троллейбусы до остановки «Сад Дзержинского».
С площади Калинина 21:50 отправится транспорт до поселка Северный, микрорайона Стрижи, Северного кладбища, Цветущей Плющихи и ул. Тюленина.
От остановки «Вокзал «Новосибирск-Главый» в 21:50 стартует транспорт до поселка Северный, Цветущей Плющихи, ул. Саввы Кожевникова и сада им. Дзержинского.
От остановки «Метро «Площадь Маркса» в 21.50 отправляются автобусы в Затон, Юго-Западный ж/м, на ул. Александра Чистякова, в Белые Росы, «Чистую слободу», Станиславский и Северо-Чесвкой ж/м.
3 мая стало известно.
От остановки «Магазин «Кристалл» в 21:50 уходят автобусы и троллейбусы до Затулинки, ул Дюканова и Станиславского ж/м. От метро «Студенческая» в это же время стартуют автобусы до Чемского бора и Матвеевки.
До Гусинобродского шоссе можно будет уехать в 21:00 на трамвае №13 с остановок «Ул. Мичурина» или «Ул. Мостовая».
От остановки «Ул. Восход» в 21:30 отходят троллейбусы до Станиславского ж/м и ул. Лазурной.
3 мая стало известно расписание празднования Дня Победы.