После празднования 9 Мая запустят дополнительный транспорт: куда можно уехать из центра Новосибирска

От остановки «Дом Ленина» в 21:00 можно будет уехать до Ключ-Камышенского плато на автобусе №18, до Цветущей Плющихи на автобусе №97, до Станиславского ж/м на троллейбусе №7, до Затулинского ж/м или до Сада Дзержинского на троллейбусе №8.



С пересечения Фрунзе и Красного проспекта в 21:00 стартует автобус №95 до «Цветущей Плющихи» и троллейбусы №5 до «Городского аэропорта», №13 — до «Ул. Учительская», №36 — до «Ул. Лазурная».

