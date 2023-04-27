Названа дата запуска пассажирской навигации по Оби: куда можно уплыть

С 29 апреля запускается пассажирская навигация по Оби, сообщает правительство Новосибирской области. Движение судов пойдет по по двум пригородным речным линиям: «Речной вокзал — Седова Заимка» и «Речной вокзал — Тихие зори». Известны и цены, по которым будут отпускаться билеты.
— Размер провозной платы до пристани «о. Кудряш» будет составлять 110 рублей, до пристани «Седова Заимка» — 150 рублей, до пристани «Тихие зори» — 90 рублей, до пристани «Северо-Чемская» — 50 рублей. Детский билет стоит 50% от тарифа, — уточнили в правительстве Новосибирской области.
Победителем конкурса на перевозку через Обь в предстоящем сезоне стало ООО «Речфлот». На сайте компании указана и стоимость билетов. Маршрут от Речного вокзала до острова Кораблик и обратно обойдется в 100–400 рублей. От Речного до старой Бердской пристани и обратно — уже от 1000 до 3450 рублей.
В 2022 году В Новосибирске из-за низкого уровня воды отменили две остановки теплоходов.