В Пашино автомобиль сбил 8-летнюю девочку на велосипеде

Вечером 24 апреля в Калининском районе Новосибирска автомобиль сбил восьмилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, ребенка доставили в лечебное учреждение.
По данным ведомства, инцидент произошел в 19:10 на улице Магистральная, 57 в микрорайоне Пашино.
— В результате ДТП пострадал велосипедист, девочка 2015 года рождения, которая с травмами различной степени тяжести доставлена в лечебное учреждение, — сообщили в ведомстве. — На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства.