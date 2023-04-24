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В Пашино автомобиль сбил 8-летнюю девочку на велосипеде

Ее с травмами доставили в больницу

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Инцидент произошел на улице Магистральная

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Вечером 24 апреля в Калининском районе Новосибирска автомобиль сбил восьмилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, ребенка доставили в лечебное учреждение.

По данным ведомства, инцидент произошел в 19:10 на улице Магистральная, 57 в микрорайоне Пашино. 46-летний водитель автомобиля «Гретвол» ехал по внутридворовой территории у дома и сбил несовершеннолетнюю, которая выехала на проезжую часть из-за припаркованных машин на велосипеде.

— В результате ДТП пострадал велосипедист, девочка 2015 года рождения, которая с травмами различной степени тяжести доставлена в лечебное учреждение, — сообщили в ведомстве. — На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства.

Несколько дней назад в Заельцовском районе Новосибирска подросток сбил на электросамокате 4-летнюю девочку, которая ехала на обычном самокате. Как сообщила НГС мама несовершеннолетней, ребенка увезли на реанимации, обследовали и отпустили домой под наблюдение врачей.

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