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Водитель серого универсала травмировал женщину и скрылся с места ДТП на Первомайке

Сейчас виновника ДТП разыскивают силовики

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Полиция просит новосибирцев помочь в установлении обстоятельств ДТП. Главным образом ее интересует скрывшийся виновник

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Вечером 9 апреля в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП, виновник которого скрылся в неизвестном направлении. В аварии пострадала женщина 1977 года рождения, сообщили в городской ГИБДД.

— Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно универсал серого цвета), напротив дома № 12 по улице Вересаева выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил касательное столкновение с автомобилем Toyota Ist, после чего скрылся с места ДТП, — раскрыли предварительную информацию по ДТП в ГИБДД.

Пострадавшую доставили в больницу, виновника аварии ищут. Если вы располагаете информацией о ДТП, просьба сообщить об этом по телефонам: 232-23-51, 232-23-21 (дежурная часть) или 232-23-35 (отдел розыска МВД).

Сегодня ночью, 9 апреля, в Ленинском районе Новосибирска водитель седана снес два припаркованных автомобиля.

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