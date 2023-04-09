Водитель серого универсала травмировал женщину и скрылся с места ДТП на Первомайке

Вечером 9 апреля в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП, виновник которого скрылся в неизвестном направлении. В аварии пострадала женщина 1977 года рождения, сообщили в городской ГИБДД.
— Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно универсал серого цвета), напротив дома
Пострадавшую доставили в больницу, виновника аварии ищут. Если вы располагаете информацией о ДТП, просьба сообщить об этом по телефонам:
Сегодня ночью, 9 апреля, в Ленинском районе Новосибирска водитель седана снес два припаркованных автомобиля.