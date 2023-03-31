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«Мост встал»: ДТП затруднило движение на правый берег Новосибирска

Авария несерьезная, но крадет у новосибирцев кучу времени

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Невнимательность водителя почти парализовала движение по мосту

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Утром 31 марта на Октябрьском мосту произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате скопились пробки в сторону правого берега.

Столкнулись два легковых автомобиля на средней полосе проезжей части — один водитель не выдержал дистанцию и врезался в заднюю часть едущей впереди машины. Автомобили получили незначительные повреждения. Пока владельцы выясняют отношения и дожидаются оформления ДТП, за ними скопилась большая пробка.

— Мост встал, — сообщил в редакцию читатель НГС.

Затор образовался не только на мосту в сторону правого берега, но и на двух подъездах к нему — на проспекте Маркса и улице Немировича-Данченко. В первом случае автомобилисты встают в пробку уже от метро «Студенческая».

Попасть с левого берега на правый непросто. Подъезды к Димитровскому мосту загружены уже по традиции: пробки на Котовского, Станиславского и Широкой. Проще сегодня проехать по улице Станционной. Сам Димитровский мост относительно свободен для движения.

В среду серьезная авария на Бердском шоссе практически парализовала движение и стала причиной пробки протяженностью 14 км.

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