«Мост встал»: ДТП затруднило движение на правый берег Новосибирска

Утром 31 марта на Октябрьском мосту произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате скопились пробки в сторону правого берега.
Столкнулись два легковых автомобиля на средней полосе проезжей части — один водитель не выдержал дистанцию и врезался в заднюю часть едущей впереди машины. Автомобили получили незначительные повреждения. Пока владельцы выясняют отношения и дожидаются оформления ДТП, за ними скопилась большая пробка.
— Мост встал, — сообщил в редакцию читатель НГС.
Затор образовался не только на мосту в сторону правого берега, но и на двух подъездах к нему — на проспекте Маркса и улице Немировича-Данченко. В первом случае автомобилисты встают в пробку уже от метро «Студенческая».
Попасть с левого берега на правый непросто. Подъезды к Димитровскому мосту загружены уже по традиции: пробки на Котовского, Станиславского и Широкой. Проще сегодня проехать по улице Станционной. Сам Димитровский мост относительно свободен для движения.
В среду серьезная авария на Бердском шоссе практически парализовала движение и стала причиной пробки протяженностью