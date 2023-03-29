Пробка в 14 километров: у Нового поселка столкнулись пять автомобилей, одна фура улетела в кювет

Как сообщил читатель НГС, авария произошла сегодня на «вшивой горке» — подъезде к Новому поселку на Бердском шоссе. На месте ДТП был автомобиль скорой. На кадрах видно, что на дороге находится четыре автомобиля, один из которых — грузовик. Очевидец также показал разрушенное ограждение и объяснил, что с моста улетела еще одна фура.