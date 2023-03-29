Пробка в 14 километров: у Нового поселка столкнулись пять автомобилей, одна фура улетела в кювет

В Новосибирске на Бердском шоссе произошла массовая авария, в которой столкнулись два грузовика и три легковые машины. Одна из фур улетела в кювет. На дороге собралась пробка в обе стороны.
Как сообщил читатель НГС, авария произошла сегодня на «вшивой горке» — подъезде к Новому поселку на Бердском шоссе. На месте ДТП был автомобиль скорой. На кадрах видно, что на дороге находится четыре автомобиля, один из которых — грузовик. Очевидец также показал разрушенное ограждение и объяснил, что с моста улетела еще одна фура.
На обочине припаркованы машины, движение из-за аварии затруднено в обе стороны.
На момент публикации комментариев от ГИБДД по Новосибирску не поступало.
Недавно в Октябрьском районе Новосибирска водитель Porsche спровоцировал массовую аварию и скрылся с места ДТП.