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Тема дняМассовая авария на Бердском шоссе
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Пробка в 14 километров: у Нового поселка столкнулись пять автомобилей, одна фура улетела в кювет

Последствия аварии попали на видео

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По данным «Яндекс.Карт», на Бердском шоссе собралась пробка примерно в 14 километров

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В Новосибирске на Бердском шоссе произошла массовая авария, в которой столкнулись два грузовика и три легковые машины. Одна из фур улетела в кювет. На дороге собралась пробка в обе стороны.

Как сообщил читатель НГС, авария произошла сегодня на «вшивой горке» — подъезде к Новому поселку на Бердском шоссе. На месте ДТП был автомобиль скорой. На кадрах видно, что на дороге находится четыре автомобиля, один из которых — грузовик. Очевидец также показал разрушенное ограждение и объяснил, что с моста улетела еще одна фура.

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Последствия аварии попали на видео

Видео: читатель НГС

На обочине припаркованы машины, движение из-за аварии затруднено в обе стороны.

Движение рядом с Академгородком и Бердском сильно затруднено

Движение рядом с Академгородком и Бердском сильно затруднено

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На момент публикации комментариев от ГИБДД по Новосибирску не поступало.

Недавно в Октябрьском районе Новосибирска водитель Porsche спровоцировал массовую аварию и скрылся с места ДТП.

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