Прокуратура раздала новосибирцам одежду и обувь на 14 миллионов — откуда взяли вещи

В Новосибирской области сотрудники Западно-сибирской транспортной прокуратуры передали одежду и обувь, которую изъяли на границах, нуждающимся. Всего было отдано больше 7 тысяч товаров на сумму 14 миллионов рублей.
— Проверкой установлено, что с 2019 года правоохранительными органами на транспорте и таможенными органами Западной Сибири изъято порядка 39 тысяч единиц незаконно ввезенных товаров легкой промышленности и продуктов питания длительного хранения, — отметили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Собственники товаров за изъятым имуществом не пришли и прокуратуре пришлось хранить товары у себя. Западно-сибирская прокуратура обратилась в суд, чтобы признать вещи на складе бесхозными и передать их в собственность Российской Федерации. Суды Новосибирской области и Алтайского края с требованием прокуратуры согласились.
Товары по инициативе прокуратуры Новосибирска проверили на безопасность в лабораториях и после этого передали нуждающимся.
В Челябинской области многодетная мама Ксения Поздникова 6 лет кормит обедами нуждающихся. Всё началось с горячих обедов, которые она, робея, бесплатно раздавала на конечной остановке челябинского поселка Новосинеглазово. Что заставило обычного продавца и мать четверых детей стать благотворителем, читайте в материале наших коллег.