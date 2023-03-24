Прокуратура раздала новосибирцам одежду и обувь на 14 миллионов — откуда взяли вещи

Собственники товаров за изъятым имуществом не пришли и прокуратуре пришлось хранить товары у себя. Западно-сибирская прокуратура обратилась в суд, чтобы признать вещи на складе бесхозными и передать их в собственность Российской Федерации. Суды Новосибирской области и Алтайского края с требованием прокуратуры согласились.



Товары по инициативе прокуратуры Новосибирска проверили на безопасность в лабораториях и после этого передали нуждающимся.