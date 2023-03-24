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Прокуратура раздала новосибирцам одежду и обувь на 14 миллионов — откуда взяли вещи

Ведомство показало видео, на котором пересчитывают пачки с вещами

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Одежда хранилась на складах

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В Новосибирской области сотрудники Западно-сибирской транспортной прокуратуры передали одежду и обувь, которую изъяли на границах, нуждающимся. Всего было отдано больше 7 тысяч товаров на сумму 14 миллионов рублей.

— Проверкой установлено, что с 2019 года правоохранительными органами на транспорте и таможенными органами Западной Сибири изъято порядка 39 тысяч единиц незаконно ввезенных товаров легкой промышленности и продуктов питания длительного хранения, — отметили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

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Всего передано 7 тысяч единиц товаров, на видео сотрудники ведомства пересчитывают пачки с вещами

Видео: Западно-сибирская транспортная прокуратура

Собственники товаров за изъятым имуществом не пришли и прокуратуре пришлось хранить товары у себя. Западно-сибирская прокуратура обратилась в суд, чтобы признать вещи на складе бесхозными и передать их в собственность Российской Федерации. Суды Новосибирской области и Алтайского края с требованием прокуратуры согласились.

Товары по инициативе прокуратуры Новосибирска проверили на безопасность в лабораториях и после этого передали нуждающимся.

В Челябинской области многодетная мама Ксения Поздникова 6 лет кормит обедами нуждающихся. Всё началось с горячих обедов, которые она, робея, бесплатно раздавала на конечной остановке челябинского поселка Новосинеглазово. Что заставило обычного продавца и мать четверых детей стать благотворителем, читайте в материале наших коллег.

Прокуратура Новосибирской областиБлаготворительностьОдеждаОбувь
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