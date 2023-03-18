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Тема дняАвтомобиль с рогатым животным на крыше
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«На чучело это не похоже»: автомобиль с рогатым животным на крыше заметили под Новосибирском

На машине имеется знак, что за рулем инвалид

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Инцидент произошел в селе Каменка

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В Новосибирской области заметили автомобиль, к крыше которого было закреплено рогатое животное. Как сообщили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в селе Каменка Новосибирского района. Предположительно, на крыше машины находилось мертвое животное.

Со ссылкой на подписчика в группе уточняется, что груз вез внедорожник Suzuki Jimny. У автомобиля скрыт номер.

— Наша подписчица, поделившаяся видео, что на чучело это не похоже, а водитель, скрывший госномер, вероятнее всего, является браконьером, — указано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автомобиль двигался в сторону станции метро «Березовая роща»

Видео: «АСТ-54»

НГС связался с автором видео, на котором видно автомобиль. По его словам, автомобиль двигался в сторону станции метро «Березовая роща». Его заметили в районе 19:40.

— Сами мы доехали только до поворота на Гусинобродское шоссе, дальше не видели, куда поехал этот автомобиль, — сообщил НГС автор. — Животное было похоже на оленя, не на чучело, так как даже на маленьких кочках сильно шаталось на крыше. Как очень тяжелая туша.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

На этой неделе в Новосибирской области заметили лосей, которые переходили дорогу. Животные попали на видео.

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